就市論勢／AI散熱、車用元件 搶鏡

盤勢分析

台股昨（31）日震盪走低，終場跌190點收21,174點，周線止步連五紅，成交量放大至6,900億元。整體5月台股漲777點，漲幅3.8%。

從資金與量能來看， 5月股市走強，主要來自籌碼面、基本面與題材面的利多兼具帶動。籌碼面主要來自5至7月為除權息與股東會旺季，且近期多檔高股息指數成分股調整，致使部分資金提早卡位，進而帶動整體市場交投相對活絡。

整體來看，AI在電子股主流地位不變，AI強勢股以散熱族群為最；除AI類股，市場開始布局下半年可望回升類股，車用等上游元件亦有表現。就基本面，消費性產品庫存去化已近尾聲、且急單輪流出現，此外，原物料、銅價與海空運價皆上漲，反應多數廠商提前備貨，以因應第3季開始的新產品旺季；題材面利多主要反映6月初登場的Computex展。

投資建議

展望後市，AI是長線趨勢，建議逢回是買點；另一方面，AI伺服器訂單能見度高，未來二年營收高成長確定性高。後續美聯準會降息訊號、地緣政治情勢變化等，依舊是觀察重點。

強勢股各擁題材，類股表現並未背離基本面強弱，現階段類股屬健康輪動；就短期而言，技術面存在修正壓力，建議不追高。