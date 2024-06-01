就市論勢／AI散熱、車用元件 搶鏡

經濟日報／ 周敬烈（安聯台灣科技基金經理人）
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

盤勢分析

台股昨（31）日震盪走低，終場跌190點收21,174點，周線止步連五紅，成交量放大至6,900億元。整體5月台股漲777點，漲幅3.8%。

從資金與量能來看， 5月股市走強，主要來自籌碼面、基本面與題材面的利多兼具帶動。籌碼面主要來自5至7月為除權息與股東會旺季，且近期多檔高股息指數成分股調整，致使部分資金提早卡位，進而帶動整體市場交投相對活絡。

整體來看，AI在電子股主流地位不變，AI強勢股以散熱族群為最；除AI類股，市場開始布局下半年可望回升類股，車用等上游元件亦有表現。就基本面，消費性產品庫存去化已近尾聲、且急單輪流出現，此外，原物料、銅價與海空運價皆上漲，反應多數廠商提前備貨，以因應第3季開始的新產品旺季；題材面利多主要反映6月初登場的Computex展。

投資建議

展望後市，AI是長線趨勢，建議逢回是買點；另一方面，AI伺服器訂單能見度高，未來二年營收高成長確定性高。後續美聯準會降息訊號、地緣政治情勢變化等，依舊是觀察重點。

強勢股各擁題材，類股表現並未背離基本面強弱，現階段類股屬健康輪動；就短期而言，技術面存在修正壓力，建議不追高。

延伸閱讀

COMPUTEX 見美系客戶？欣興董座曾子章這樣說

外資賣超330億 台積電殺尾盤台股市值減近6000億

6月台股期指跌110點

金管會喊話看基本面⋯他樂觀：長期會漲！網憂台股過熱

相關新聞

台股外資賣不停 尾盤爆量殺 最後一盤噴出2,015億元天量

台股昨（31）日在外資持續大賣330億元下，衝擊指數開高走低殺尾盤，特別是MSCI調整盤後生效影響下，最後一盤瞬間跳水1...

115家公司發放股利 大盤迎1,825億活水

美股陷入整理，拖累台股由創高走勢轉為漲多拉回格局。法人指出，自昨（31）日起至7月15日止，包括台積電、緯穎等115家公...

一周熱門零股／富邦台50、陽明進十強

台股震盪激烈，本周跌391點，跌幅1.81%，大盤跌破5、10日均線支撐，短線進入整理。其中富邦台50（006208）、...

就市論勢／AI散熱、車用元件 搶鏡

台股昨（31）日震盪走低，終場跌190點收21,174點，周線止步連五紅，成交量放大至6,900億元。整體5月台股漲777點，漲幅3.8%。

ETN趨勢導航／元大上櫃ESG高息N 犀利

美債殖利率反彈，壓抑人工智慧（AI）樂觀氛圍，台股本周受高檔調節賣壓出籠影響，拉回修正乖離，追蹤台股標的為主的指數投資證...

外資賣超330億 台積電殺尾盤台股市值減近6000億

指數編纂公司MSCI（明晟）半年度權重調整今天盤後生效，外資賣超新台幣330.57億元，台積電尾盤下殺，連帶影響大盤終場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。