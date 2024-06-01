一周熱門零股／富邦台50、陽明進十強
台股震盪激烈，本周跌391點，跌幅1.81%，大盤跌破5、10日均線支撐，短線進入整理。其中富邦台50（006208）、陽明 （2609）、元大美債20年入榜本周零股交易前十強。
根據CMoney統計本周熱門零股前十強標的依序為：台積電、鴻海、國泰永續高股息、復華台灣科技優息、群益台灣精選高息、富邦台50、群益ESG投等債20+、陽明、元大台灣50、元大美債20年。其中國泰永續高股息結束兩周稱霸，本周由台積電衝上零股交易第一名。
美國通膨數據黏著，但聯準會主席鮑爾強調，升息不太可能是下一步決策，市場認為債券殖利率觸頂，吸引資金買進，其中元大美債20年擠進零股前十強，其最新一次配息年化報酬率約4.7%，表現不輸金融股。
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