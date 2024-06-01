115家公司發放股利 大盤迎1,825億活水

美股陷入整理，拖累台股由創高走勢轉為漲多拉回格局。法人指出，自昨（31）日起至7月15日止，包括台積電（2330）、緯穎等115家公司將陸續發放總計1,825.4億元現金股息，可望添增股市資金活水，提供多頭支撐力道。

台新投顧副總經理黃文清指出，台股短期多頭題材不虞匱乏，除台北國際電腦展（COMPUTEX）、蘋果全球開發者大會（WWDC）、股東會行情外，上市櫃公司除息後現金股息陸續發放且再投入，亦帶來股市資金動能來源。

統計昨日至7月15日止，將有115家上市櫃公司發放股息，以規模排序來看，預計7月11日發放的台積電1,037.3億元居冠，其餘還包括緯穎73.4億、正新64.8億、群光59.2億、東元47億、萬海42億、臻鼎31億元。

至於致茂、頎邦、遠雄、群電、創意、華通、台郡、新產、晶技、信義、京鼎、愛普*、中再保、耕興等公司，則在10.6億至28.0億元不等，上述公司合計發送現金股息達1,825.4億元。