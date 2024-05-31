外資賣超330億 台積電殺尾盤台股市值減近6000億

指數編纂公司MSCI（明晟）半年度權重調整今天盤後生效，外資賣超新台幣330.57億元，台積電尾盤下殺，連帶影響大盤終場重挫190.26點，跌破21190點月線關卡，市值單日減少近6000億元。

分析師王兆立表示，台積電因權重遭調降，外資連日賣超，影響台積電股價滑落，尤其MSCI權重調整今天盤後生效，台積電最後1盤爆出4萬7659張大量，股價往下摜壓13元，收在821元，下挫17元。

外資今天賣超台積電1萬7104張，台積電市值單日縮水4408億元，滑落至21.29兆元，估計影響大盤約138點。台股加權指數收在21174.22點，成交值6649.4億元，總市值減少5975億元，降至67.39兆元。

台股在「MSCI全球市場指數」權重由1.73%上調至1.74%，在「MSCI全球新興市場指數」權重由17.09%下調至17.07%，在「MSCI亞洲除日本指數」權重由19.92%上調至19.95%。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台北國際電腦展即將登場，觀察近期人工智慧（AI）族群以二線題材股表現為主，後續電腦展效應有待觀察。美國利率政策持續牽動美股和台股走向，聯邦準備理事會（Fed）未來揭露的利率點陣圖應是市場關注重點。

外資及陸資今天賣超330.57億元，投信買超2.2億元，自營商賣超76.09億元；三大法人合計賣超404.46億元。

據台灣證券交易所資料，外資今天賣超陽明最多，達8萬2678張；其餘賣超前10名還有長榮航、聯電、正新、中信金、復華台灣科技優息、中鋼、玉山金、鴻海及國票金。

外資買超新光金最多，達13萬1731張，其餘買超前10名有聯強、三商壽、永豐金、南亞、開發金、南港、英業達、群創及凱基美國非投等債。