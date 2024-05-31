外資本周轉賣超1030億 這十檔逆勢獲外資買超最多

台股31日以21,174.22點收盤，下跌190.26點，周線下跌391.12點，中止連6紅，周跌幅1.81%，三大法人本周全數由買轉賣，統計本周外資賣超1,030.6億元，周賣超最多為長榮航（2618），單周遭外資賣超12萬5,660張，不過也有逆勢獲得外資買盤青睞的個股，單周買超新光金11萬8,084張，其次則是買超聯強及英業達。

台股早盤以21,400.83點開出，指數一度拉升至21,539.03點，但是盤中震盪下跌，最後一盤更是急殺115.44點，終場收在21,174.22點，下跌190.26點，跌幅0.89%，周線下跌391.12點，周跌幅1.81%，5月則是上漲777.62點，漲幅3.81%，月線連四紅。

三大法人本周全數由買轉賣，其中外資大舉調節1,030.6億元，自營商與投信也雙雙站在賣方，分別賣超70.5億元與17.3億元，投信連續買超13周止步，三大法人合計單周賣超1,118.4億元。

統計外資本周買超前十大個股依序是新光金、聯強、英業達、南亞、永豐金、新興、群創、國泰金、中環、三商壽等；外資本周買超前十大中，金融股占4檔，傳產股則有2檔，電子股也有4檔。

統計外資本周賣超前十大個股則依序有長榮航、中鋼、陽明、中信金、宏碁、正新、玉山金、鴻海、國票金、中華電等；長榮航、中鋼、陽明、中信金都遭外資賣超逾10萬張。