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外資五月大買逾800億元 台股再創新高、買超最多竟是它

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

5月台股再創新高，5月28日盤中最高一度達21937.4點，整月共計上漲777.62點，漲幅達3.81%，統計5月外資買賣超，總計買超817.47億元。其中外資買超華航（2610）最多，總計買超177,273張，位居個股榜首。

台股31日開高殺低，早盤以21400.83點開出，終場收在最低21174.22點，下跌190.26點，跌幅0.89%，成交量6,649.4億元；權王台積電也收在當日的最低，最後一盤爆出47,659張賣單，下殺13元，終場收在821元，大跌17元，跌幅2.02%。

統計5月份三大法人買賣超情況，三大法人共計買超1,310.8億元，外資及陸資（不含外資自營商）買超817.47億元，投信買超519.05億元，自營商賣超（合計）25.73億元。

據統計，外資5月買超前十名的個股，依序是華航、陽明、華南金、新光金、開發金、聯電、光寶科、寶成、聯強、神達。

華航30日召開股東常會並進行改選，會後舉行董事會推選謝世謙續任董事長、委任高星潢續任總經理。謝世謙指出，今年整體市場仍然看好，客貨運穩定發展，對於營運前景有信心。

華航股東常會通過決議配發現金股利0.69元。謝世謙表示，2023年運能恢復速度比較緩慢，大約恢復到2019年疫情前約70%左右的水準，但營運表現可圈可點，去年營收表現也超越2019年。而今年首季也繳出亮麗成績單，單季稅後純益34.1億元，年增144.09%，每股純益0.51元。

據統計，外資5月賣超前十名的個股，依序是中信金、玉山金、長榮航、中鋼、群創、第一金、中租-KY、永豐金、友達、緯創。

外資 華航

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