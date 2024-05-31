COMPUTEX、WWDC 將登場 法人預期 AI 話題將可再掀熱潮

台股31日開高走低，終場下跌190.26點，跌幅0.89%，指數收在21,174.22點，本周周線收黑中止連6紅，周線下跌391.12點，跌幅1.81%；接下來台北國際電腦展(COMPUTEX) 、蘋果一年一度的全球開發者大會(WWDC)將相繼登場，法人預期AI話題將可再掀熱潮，挹注AI股概念交投熱絡。

台股5月上漲777.62點，漲幅3.81%，月線連四紅，累計今年前5月台股強彈3,243.41點，漲幅18.09%，在全球主要指數中僅落後費城半導體指數的23.9%漲勢。

三大法人本周全數由買轉賣，其中外資大舉調節1,030.6億元，自營商與投信也雙雙站在賣方，分別賣超70.5億元與17.3億元，投信連續買超13周止步，三大法人合計單周自台股提款1,118.4億元。不過，今年來外資與投信仍維持資金淨流入態勢，外資買超台股金額694.54億元，投信則回補3,237.95億元。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，Nvidia（輝達）亮麗的財報激勵股價續創歷史新高，且市場評估分拆後納入道瓊成分股機會大，搭配下周將登場的台北國際電腦展(COMPUTEX)，持續牽動相關科技股供應鏈的投資情緒，本次展覽演講重點聚焦於AI創新技術運用、人工智慧運算等，替AI與機器人持續製造話題熱度，同時，Nvidia和AMD（超微）執行長將發表演說，加上蘋果一年一度的全球開發者大會(WWDC)亦將於6月第二周登場，預期可望釋出AI相關展望並且挹注電子股漲勢續航力，挹注AI股概念交投熱絡。

黃新迪指出，隨著時間即將進入下半年，市場對於AI PC的期待也愈發升溫，根據調研機構預預估，未來2~3年將是全球AI PC換機潮的高峰與升級週期，今年的AI PC滲透率僅有2%，到了2028年將大幅提升至65%，成為挹注台廠相關供應鏈獲利的重要動能。

事實上，統計今年前5個月的各類股漲勢，黃新迪說明，以其他電子指數的49.38%拔得頭籌，營建類股漲幅41.12%同樣超過四成位居第二，再來是電機類股的31.88%與半導體指數的28.95%，反映出AI相關題材確實為引領台股大漲的主動能。

至於經濟基本面，黃新迪分析，最新公布的台灣景氣對策信號，由前月的31分大幅擴大至4月的34分，燈號也時隔25個月再度出現象徵景氣轉向熱絡的黃紅燈，其中主要受惠於人工智慧應用需求的增加，例如高速運算、雲端服務等，促使生產和相關設備進口增加，整體而言景氣出現持續轉好的態勢，看好台灣在全球AI發展具有核心地位，下半年景氣榮景可望維持並具有韌性。

不過，須留意端午節將至，黃新迪分析，統計台股自2009年以來的資料，端午節過後由於接近季底，上漲機率相較節前下降，但仍有5成的上漲機率。