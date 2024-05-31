「AI教父」黃仁勳帶起機器人狂潮 這檔股票5月漲最大

台股31日收在21,174.22點，下跌190.26點，近3個交易日跌掉684.19點，但5月則是上漲777.62點，漲幅3.81%，月線連四紅，統計台股上市櫃公司5月漲跌幅表現，機器人概念股穎漢（4562）單月上漲134.15%，高居漲幅冠軍，京晨科及同樣也是機器人概念股的羅昇則分居第二、第三大漲幅。

輝達（Nvidia）在美國時間3月18日舉行「GTC 2024」大會時，執行長黃仁勳無預警宣布推出人形機器人計畫，他表示，將建立擁有生成式AI人形機器人的硬軟體平台，業界當時就解讀，黃仁勳宣告輝達認為AI結合人形機器人的時代已經到來，預期將有機會引爆機器人產業新一波熱潮。

黃仁勳的一席話，在3月間就已帶領出機器人概念股出現一波漲勢，隨著台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）預計在6月4~7日登場，在開展倒數前，黃仁勳提前來台，連日來帶起一起黃仁勳旋風，一舉一動，吃什麼餐廳、跟誰吃飯，都吸引市場的關注。

黃仁勳6月2日將在台大進行演講，預計電腦展時也將到合作夥伴的攤位參觀，市場高度關注AI及機器人概念股的表現，雖然台積電、鴻海、英業達、緯創、緯穎等31日下跌，但迎廣、廣運則是衝上漲停，機器人概念股穎漢、羅昇也是強勢漲停。

統計台股上市櫃公司5月漲幅發現，漲幅前十大依序是穎漢、京晨科、羅昇、泰偉、尚茂、桓達、其陽、德晉、昆盈、訊聯基因等；5月漲幅翻倍的公司有6家，在漲幅前十大中，機器人概念股就有3家。

穎漢以管件成形設備起家，並跨入全自動整廠設備領域，產品應用範圍以汽車產業為主。穎漢的產品除了有彎管機、端末成型機等，還有六軸垂直關節型機械手臂、AMR無人化機器人搬運車，搭上機器人題材。

穎漢目前主力市場以北美、中國大陸為主，印度比重由個位數拉升至15%左右，東南亞也穩定成長。穎漢表示，今年農曆春節過後，明顯感受中國大陸客廠詢問度升溫，另外，印度及東南亞市場熱度不減，美國市場持穩，目前在手訂單能見度已達4個月。

羅昇為佳世達集團旗下自動化領域通路商，佳世達集團布局機器人商機，羅昇今年電腦展也與廣達（2382）旗下達明機器人合作，在羅昇攤位上展示廣明協作機器人方案，主要聚焦智慧工廠相關應用，針對電子產品進行瑕疵檢測。

昆盈公告4月自結獲利，單月營收0.86億元，淨利0.11億元，每股純益0.06元；昆盈首季營收2.24億元，淨利0.35億元，每股純益0.16元。