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台積電最後一盤爆逾4.7萬張賣單 股價收821元重挫17元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。(路透)
台積電。(路透)

台股31日收21,174.22點，下跌190.26點，台積電（2330）尾盤急殺，最後一盤爆出4萬7,659張賣單，一口氣拉低13元股價，終場收在821元，重挫17元，跌幅2.02%，市值蒸發4,408億元，下滑至21兆2,926億元，影響大盤指數136點。

台股早盤以21,400.83點開出，指數一度拉升至21,539.03點，但是盤中震盪下跌，最後一盤更是急殺115.44點，終場收在21,174.22點，下跌190.26點，跌幅0.89%，周線下跌391.12點，周跌幅1.81%，5月則是上漲777.62點，漲幅3.81%，月線連四紅。

權王台積電早盤以838元平盤開出，一度拉升至846元，但盤中翻黑，最後一盤更是爆出4萬7,659張賣單，一口氣拉低13元股價，終場收在31日最低的821元，跌幅2.02%，影響大盤指數136點。

台股重挫，除了台積電尾盤急挫拖累大盤表現之外，鴻海也是開高走低的表現，早盤以177元開高後一度拉升至179元，但盤中翻黑，最後一盤爆出4萬5,132張賣單，股價再往下壓低，終場收在172元，下跌4.5元，跌幅2.54%，影響大盤指數約19點。

聯發科也是開高走低，終場收在1,235元，下跌55元，跌幅4.26%，影響大盤指數約27點。

台積電 台股

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