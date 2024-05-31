食品股衝鋒 福懋油創5年新高、統一大漲逾3%

食品股31日表現亮眼，福懋油（1225）大漲近9%，創2018年10月以來新高，離歷史新高91.7元只剩一步之遙，收在91.5元；統一也大漲3.9%，一口氣收復所有均線，收80元，卜蜂、泰山上漲逾3%，其中泰山創下波段新高。

台股31日開高走低，終場收在最低21,174.22點，下跌190.26點，跌幅0.89%，但食品股逆勢上漲，以福懋油表現最為強勢，收在91.5元，大漲8.93%，5月以來已上漲51%，堪稱食品飆股，今盤中最高一度衝上92.3元，刷新歷史新高。

福懋油第1季營收33.44億元，稅後純益0.71億元，每股純益0.31元，較去年同期的0.28元微幅增加。4月營收10.76億元，月減6.5%，年減2.9%。

福懋油共有三個部門，分別為油脂部門、飼料部門和麵粉部門，油脂部門生產黃豆油(沙拉油)、黃豆粉、全脂熟黃豆粉、棕櫚油；飼料部門產品有飼料、大麥片、玉米碎及其副產品、全脂熟黃豆粉及其副產品，同時也銷售玉米、黃豆、小麥及大麥等大宗穀物。以油脂產品占比最大，達46%，飼料占約29%，麵粉24%。

統一股價回測季線後，今大漲衝高，收在80元，一口氣收復所有均線。統一先前公布第1季財報，首季營收1,587.56億元，年增20.8%，稅後純益55.34億元，年增率達10.6%；每股純益達0.97元，為歷史同期新高。

統一指出，重要轉投資統一中控今年第1季稅後純益增加人民幣2.33億元，主要受惠於食品及飲品業績同步增長，加上原物料價格較去年同期下跌及產能利用率提高。