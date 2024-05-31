快訊

一日限定！超商咖啡買7送7、手搖買1送1 週末小確幸快追

2025行事曆搶先看！請假攻略懶人包：6個3天以上連假 爽放9天「這樣請」

終於見面！美中防長今在香格里拉對話會晤 2022年以來首次

台股重挫190點跌破月線 5月上漲777點

中央社／ 台北31日電

指數編纂公司MSCI（明晟）半年度權重調整今天盤後生效，台股震盪殺低，終場下跌190.26點，跌破21190點月線關卡。法人表示，台北國際電腦展即將登場，相關效應是市場焦點。

台股加權指數收在21174.22點，下跌190.26點，跌幅約0.89%，成交值新台幣6649.4億元。台股本週指數下跌391.12點，週線終止連5紅；5月仍上漲777.62點。

MSC半年度權重調整今天盤後生效，影響台股尾盤劇烈震盪，最後一盤指數下殺115.44點。台積電因權重遭調降最多，降至47.77%，最後一盤下殺13元，收在821元，下跌17元，市值降至21.29兆元，影響大盤約138點。

MSCI新增成分股奇鋐、華城，以及遭剔除的成分股力積電、譜瑞-KY和南電同步收低。

台股在「MSCI全球市場指數」權重由1.73%上調至1.74%，在「MSCI全球新興市場指數」權重由17.09%下調至17.07%，在「MSCI亞洲除日本指數」權重由19.92%上調至19.95%。

鴻海、聯發科、信驊和世芯-KY等權值高價股紛紛下挫，影響電子類股指數震盪走低，下跌1.66%。航運類股指數重挫3.29%，為傳統產業股最弱勢族群。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台北國際電腦展即將登場，相關人工智慧（AI）效應成為市場焦點。美國利率政策持續牽動美股和台股走向，聯邦準備理事會（Fed）未來揭露的利率點陣圖也備受關注。

MSCI 台股

延伸閱讀

AI旺季提早！注意關鍵零組件 小鴻海準備攻擊

金管會喊話看基本面⋯他樂觀：長期會漲！網憂台股過熱

Computex 將至 臺灣創新科技50指數在該展結束績效勝過大盤

台股重摔…外資狂砍435億 MSCI調整31日盤後生效

相關新聞

台股修正再跌190點收21,174點、本月漲777點 台積電跌17元收821元

台股本月漲777.62點，31日開高走低、尾盤再殺低，連續三日回檔休息，收盤指數21,174.22點，跌190.26點、...

遺產200萬該還房貸或買高股息ETF「套利」？ 專家：投股市可以但建議這樣做

如果選擇提前還房貸，200萬都還掉以後，房貸大約會剩下200多萬元，每個月的還款金額也會減少，壓力不會那麼大，而要是選擇投資...

台股早盤漲近200點 台積電838元開平盤

台股31日開盤漲36.35點，開盤指數21,400.83點，早盤漲近200點，最高來到21,539.03點；台積電（23...

全球股市今年漲幅前十名 歐洲股市占八席

美國經濟持續成長，帶動全球股市走多，摩根投信整理今年漲幅最強的前十大成熟股市指出，雖然美股表現強勢，但令人驚喜的是，許多...

AI 走弱 營建股轉強 這三檔攻上漲停板

台股31日開高，雖然盤中一度反彈上攻，但漲勢縮小接近平盤，AI相關類股普遍下跌，不過營建指數盤中大漲逾3%，其中聯上（4...

傳產金融強勢電子疲軟 台股21400點震盪

台股今天開高震盪，盤中最高達21539.03點，勁揚174.55點，隨後漲幅收斂，在21400點附近震盪。傳統產業和金融...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。