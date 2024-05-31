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台股修正再跌190點收21,174點、本月漲777點 台積電跌17元收821元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股。圖／聯合報系資料照片
台股。圖／聯合報系資料照片

台股本月漲777.62點，31日開高走低、尾盤再殺低，連續三日回檔休息，收盤指數21,174.22點，跌190.26點、跌幅0.89%，成交金額6,649.40億元。反觀，櫃買指數也開高走低，收跌0.03%。台積電（2330）收821元、跌17元，同樣殺尾盤。

台股大盤雖走弱，不過上漲家數587家仍大於下跌家數370家，強勢族群方面，橡膠、營建、食品相關類股紛紛走強，例如：橡膠工業族群的華豐（2109）、正新（2105）、南港（2101）、豐泰（9910）、建大（2106）；建材營造的聯上發（2537）、京城（2524）、國建（2501）、遠雄（5522）、基泰（2538）等；食品工業相關的統一（1216）、泰山（1218）、佳格（1227）、愛之味（1217）、味全（1201）等紛紛收紅。

反觀，AI族群集體走弱，包括緯穎（6669）、聯發科（2454）、勤誠（8210）、創意（3443）、世芯-KY（3661）、廣達（2382）、鴻海（2317）、緯創（3231）、智原（3035）、英業達（2356）等修正回檔。

另外，在成交量排行榜上，交易熱絡且漲停的個股包括：穎漢（4562）、聯上發、廣運（6125）、協易機（4533）、樺晟（3202），共5檔。

台股後市分析方面，統一投顧表示：第一、美國第1季實質國內生產毛額（GDP）修正值，換算成年增率後僅成長1.3%，低於初估的1.6%，進一步顯示今年來經濟成長動能嚴重流失，主因消費支出大幅下修，通膨率則比初估值微幅下修。主因利率居高，疫情期間的超額儲蓄耗盡，以及所得成長減緩，壓制家庭及企業支出。

二、美國貿易代表署擬於今年將電動車鋰電池和電池零件的關稅，由7.5%提高到25%，2025年將中國半導體關稅由25%提高到50%、2026年非電動車用鋰電池關稅由7.5%提高到50%。多項產品亦提高對中國關稅。因此導致近期貨運搶運潮再起，預期8月前運價易漲難跌，貨櫃三雄均可留意。

第三、技術面來看，加權指數雖跌破10日均線，惟10日均線仍呈現向上，且下跌呈現量縮，量價配合並未失控，短線上多頭格局並未完全遭破壞，指數仍有機會再挑戰新高，惟資金輪動快速，建議擇優逢低布局勿追高。

台股 關稅

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