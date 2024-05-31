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全球股市今年漲幅前十名 歐洲股市占八席

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
今年漲幅最高的前十大成熟股市(資料來源: 彭博。)
今年漲幅最高的前十大成熟股市(資料來源: 彭博。)

美國經濟持續成長，帶動全球股市走多，摩根投信整理今年漲幅最強的前十大成熟股市指出，雖然美股表現強勢，但令人驚喜的是，許多歐洲、日本等地股市漲幅，已經大幅超過美股，因此，面對百花齊放的全球市場，與其將投資部位重押在某些單一市場或區域，摩根投信建議直接投資「環球股票型基金」，投資不設限更具優勢。

觀察今年以來漲幅前三名的股市有二名都落在歐洲，分別是丹麥的22%和荷蘭的16%，日本也活跳跳地以16%的漲幅站上第二名。另外，愛爾蘭和義大利分別以15%及13%擠進前五名。整體來看，前十名成熟股市中，有八個是歐洲股市，一個亞洲股市，而美國S&P500雖然受到相當資金追捧，但其漲幅11%只能排名第九名。

摩根投信產品策略部副總經理溥琪琳表示，由於市場輪漲態勢難以預料，如果投資目光只放在自己熟悉的領域，錯失的獲利機會可能會比想像中多。因此，如果投資人可以從環球股票型基金入手，不只先掌握歐、美、日等成熟市場的基本盤，甚至，也有機會參與新興市場的爆發力，換言之，全球各方機會有望一次掌握。

不過，環球股票型基金問世已久，目前可以買到的基金也相當多，如何挑選最適合長抱的環球股票型基金？摩根投信建議，可以從過往績效表現、基金規模、與選股流程等層面來考量。溥琪琳指出，以摩根今年引進國內的經典款基金－摩根投資基金-環球智選基金為例，該基金成立至今已超過40年，可以算是老字號基金，其間經歷金融市場的多空變化，基金淨值穩健成長，除受惠投資標的走揚外，加上國外機構法人資金挹注，基金規模也自2018年底一路揚升成長23倍，最新規模已達70億美金(約台幣2000億元)，顯示投資人對全球股票型基金的青睞。

環球股票型基金投資範疇遍及全球，茫茫股海中要挑出優質強勢股，選股流程的機制格外重要。溥琪琳分析，摩根環球智選基金主要運用旗下獨家的智選策略評價模組，藉此精選全球70-100檔優質個股，囊括全球強勢明星股，例如美國AI龍頭輝達、丹麥製藥巨頭諾和諾德及法國知名奢侈品品牌LVMH 。不重押單一產業之與投資風格，且選股側重長期價值，致力於才能維持長期穩健的投資表現。

摩根投信 股票

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