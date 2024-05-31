遺產200萬該還房貸或買高股息ETF「套利」？ 專家：投股市可以但建議這樣做

有位朋友昨晚打給我，她說，上個月老公領到一筆200多萬的遺產，看股市這麼熱絡，原本想拿來投資，但又考慮到他們還有400多萬的房貸，不知道要把這筆錢拿來投資還是拿來繳房貸？

他們討論了很久都沒有結果，因為夫妻各持不同的想法，最後才想說要找我商量看誰的做法比較好。（但總感覺講了一邊都會得罪另一邊，好難做人）

最近這類的問題不少，事實上，先繳房貸還是先投資，要考量的因素非常多，像是家庭各項的收入、支出、所得水準，還有預計的投資期間及投資模式都會影響結果，要找到最好的決策，可能真的並非一通電話或訊息就能得出答案。

她老公的個性比較保守，想要把錢先還掉房貸，減輕一些房貸壓力，生活品質可能也會因此更好一點；而我朋友的做法比較積極，想把資金投入到殖利率6%-8%的高股息ETF，再拿股息去繳房貸，這樣會比繳掉1%多利息成本的房貸更划算。

如果選擇提前還房貸，200萬都還掉以後，房貸大約會剩下200多萬元，每個月的還款金額也會減少，壓力不會那麼大，而要是選擇投資，200萬不能一整筆直接投入股市，不然成本只有一筆，股市下跌就真的全部卡在高點了，要穩健就需要5年以上來慢慢投入才可以。

高股息ETF殖利率＞房貸利率

如果順利的話...高股息ETF的6%~8%殖利率的>1%多的房貸利率，表面看這是很簡單的比大小，理論上，只要投資順利，高股息ETF的殖利率一定比房貸利率還高，但有注意到我說的嗎？

這是建立在理論上而且要順利的情況下，要考量的是投資有非常多的變數，如果現在投入後剛好遇到股災，變成手上的部位都卡在高點，成本非常高，未來實際領到的股息就不會如計算中、預期的那麼多了。

而這位朋友聽到要花5年，電話另一頭期待的聲音也變得失落...（所以原本還真的要打算一筆投入的嗎），我詢問他們平常都怎麼投資理財，得知是利用定存和儲蓄險的方式，也就是說沒有買股票也沒有買ETF的經驗，這樣看來，建立在這個基礎上，未來不管持有股票或是ETF，參與行情的過程必定會受到漲跌影響心情，最終影響決策再改變結果。

當然！不一定會這麼倒楣，剛開始投資就遇到股災，最後我沒有給她一個明確的答案，但可以想一下，房貸是生活的一部份，生活不一定能光靠「計算」就計算出來，數學計算出的理想結果未必能套用到生活上，我鼓勵他們可以開始學投資，但並非是這次用房貸或投資比較的方式。

而是從頭開始建立投資觀念、學習投資，這項技能他們會受用一輩子，以後如果再遇到同樣的情況，有投資的基礎可能可以選擇的結果也會不一樣。

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