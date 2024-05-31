傳產金融強勢電子疲軟 台股21400點震盪
台股今天開高震盪，盤中最高達21539.03點，勁揚174.55點，隨後漲幅收斂，在21400點附近震盪。傳統產業和金融股表現強勢，電子類股相對疲弱。
10時56分左右，台股加權指數為21402.90點，上揚38.42點，成交值新台幣2522.63億元。
傳產股普遍走高，包括食品、紡織、電纜及航運類股指數上揚逾1%，橡膠和營建類股指數分別上揚逾2%及3%，玻璃股指數震盪翻黑，相對弱勢。金融類股也有不錯表現，類股指數上揚逾1%。
台積電股價走勢震盪，早盤雖攀高至846元，上漲8元，不過，隨著賣壓出籠，股價又回落至平盤838元附近。
鴻海、聯發科、世芯-KY和信驊等權值、高價股紛紛震盪走低翻黑，影響電子類股指數由紅翻黑，表現相對疲弱。
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