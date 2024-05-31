台股早盤漲近200點 台積電838元開平盤

台股31日開盤漲36.35點，開盤指數21,400.83點，早盤漲近200點，最高來到21,539.03點；台積電（2330）以838元開平盤。

台股操作建議上，凱基投顧表示，就技術面觀察，30日大盤跳空重挫跌破短線重要支撐，技術面由創高走勢轉為漲多拉回格局，31日有機會出現多方抵抗，但須關注後續反彈力道，若無法迅速突破周四所留下的空方缺口上緣壓力21,662點，盤勢將持續往下探底，不排除下檔有回測月線（目前約21,147點）的可能。

另一方面， 近日OTC表現較大盤強勢，部分中小型股走勢不弱，短線操作可優先關注具利多題材且目前技術面還能維持在短期均線之上相關個股。

周四（30日）美股四大指數收黑：道瓊指數收盤為38,111.48點，下跌330.06點、跌幅0.86%；S&P500指數跌0.60%；那斯達克指數跌1.08%；費半指數跌0.88%。

其中，那斯達克指數下跌超過1%，科技股領跌，此前由於Salesforce大跌19.7%，主因雲端運算和企業業務產品的客戶支出疲軟，該公司此前一天公布的第2季利潤和營收預測低於市場預期，跌勢拖累大盤。

美國商務部經濟分析局30日公布今年第1季實質國內生產毛額（GDP）修正值，換算成年增率後僅成長1.3%，大致符合市場預期，但低於初估的1.6%，進一步顯示今年來經濟成長動能嚴重流失，主因消費支出大幅下修；通膨率則比初估值微幅下修。

美國公債殖利率在數據公布後下降。芝商所的FedWatch工具顯示，聯準會9月降息至少25個基點的可能性從數據公布前的48.7%上升至50.4%。公債殖利率在本周早些時候創下數周新高。

三大法人進出方面，周四共計賣超台股525.6億元。其中外資賣超435.0億元、投信賣超18.8億元、自營商賣超71.1億元。八大公股行庫則進場護持，買超台股32.5億元。

外資持續大幅賣超現貨，賣超金額達到史上第21高，三大法人連續兩日同站在賣方，市場氛圍偏空。

統一期貨表示，檢視選擇權金流，外資布局0.75億元偏空部位，自營商則布局0.3億元偏多部位。外資持續調節偏多部位，選擇權未平倉淨金額降至0.83億元，而自營商則小幅加碼偏多部位，整體中性偏多。

選擇權未平倉部分，5月W5周選賣權最大未平倉下降500點至21,000點，買權最大未平倉下降200點至21,800點，顯示最大OI區間下移，趨勢偏空。

在期貨方面，外資夜盤加碼313口空單，日盤則減碼1,509口空單，未平倉淨空單降至-16,561口；十大特定法人加碼242口空單至-12,234口。

雖然外資小幅減碼空單部位，但淨留倉空單仍維持在16,000口之上，十大特定法人則小幅加碼空單，整體籌碼偏空。

台指期在連續失守短線支撐後，持續回檔修正，顯示上方賣壓沉重。台積電、鴻海及日月光等大型權值股收黑，導致指數無力反攻。

若後續下跌至月線位置，需留意是否有低接買盤出現。在半導體、電腦週邊及電子零組件類股止穩前，台指期恐將延續偏空格局。