Computex 將至 臺灣創新科技50指數在該展結束績效勝過大盤

從過往經驗來看，COMPUTEX之後創新科技標的通常有不俗表現，以投資創新科技標的為主的臺灣創新科技50指數為例，過去七次(排除2020年因疫情停辦)COMPUTEX結束後三個月、六個月及一年，該指數平均上漲6.22%、9.29%、12.63%，勝過大盤的4.02%、4.76%、8.10%，以及電子類指數的5.49%、6.39%、10.04%。

AI前景看俏，受惠於輝達（Nvidia）營收、獲利表現優於預期，輝達概念股紛紛走揚，AI需求前景一片向好，受惠AI最深的台股也延續強勢表現。隨著台股屢創新高，台股ETF也跟著水漲船高，統計28日所有52檔台股一般型ETF中，共有32檔ETF收盤價跟著創新高。美系PC大廠HP與Dell本周舉行財報法說，下周二(6/4)Computex開展，市場資金將持續於AI族群中尋找機會，市場投資氣氛活絡，法人展望下半年輝達新GPU可望開始接單量產，加上AI PC、AI手機換機潮即將出現，相關個股基本面有望受到提振並帶動其股價有所表現。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，輝達公布財報之前，台股就已經在護國神山台積電（2330）強勢拉抬下屢創新高，也帶動台股ETF表現強勢，分析這波台股漲勢背後，輝達絕對是最大功臣，其關鍵的第1季財報與第2季財測均優於市場預期，帶領「輝達概念股」股價齊。台積電、聯發科（2454）等兩大科技龍頭也是台股多頭聚焦重點，前者不僅是全球領先的半導體先進製程廠商，更是輝達生產GPU的最重要合作夥伴，而後者跨足AI PC處理器市場，與高通合作的Arm架構PC晶片處理器預計於2025上半年量產，兩家企業皆是AI熱潮下最大受惠者。

根據世界半導體貿易(WSTS)資料統計顯示，2024第1季全球半導體銷售值美金1.377億元，年增15.2%，銷售量2184億顆，年減2.1%，ASP為0.631美元，年增17.8%，美國與亞太地區銷售成長最為優異；另一方面，根據工研院統計，2024第1季台灣IC產業產值新台幣11,667億元，年增15.7%，IC設計與晶圓代工成長率最佳，台積電、聯電（2303）、聯發科、世芯-KY（3661）、聯詠（3034）等後續仍看好。

野村臺灣創新科技50ETF（00935）前五大持股中的台積電、聯發科合計共持有46%，其餘三檔台達電（2308）、聯電、日月光投控（3711）也屬於近期表現較強勢的個股。張繼文指出，00935除了有台積電、聯發科的助益，作為台灣首檔以多元創新科技題材為主的台股ETF，持股中亦有多檔受惠AI題材標的，根據外資券商摩根士丹利日前點名包括台積電、緯穎（6669）在內的13檔輝達重要供應鏈廠商，產業範圍涵蓋上游半導體先進製程、中游伺服器組裝、下游AI PC應用等多種領域，00935與之相關的比重接近4成，受惠AI長線大趨勢，後市不容小覷。

展望未來，00935野村臺灣創新科技50 ETF經理人林怡君分析表示，6月即將要舉行的台北國際電腦展（COMPUTEX），包括輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰及英特爾（Intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger）三大AI巨頭都將與會，預計將有更多包括AI、半導體應用等創新技術將會公布。

00935追蹤臺灣創新科技50 指數成分股近三年表現平均上漲52.82%，更是遠高於台灣加權指數的16.11%及台灣電子股指數22.92%，充分展現創新科技趨勢來臨時，具備創新能力的科技企業股價長期會有更好的表現，值得投資人進場買進並長期持有。2024年COMPUTEX預計將於6月4至7日舉辦，無論市況如何， AI將扮演著相當重要角色並和所有的產業息息相關，雨露均霑可望為投資人帶來長期報酬機會，發揮具吸引力的投資機會，投資人若也想參與創新科技行情，不妨多加留意以創新科技為訴求的00935 ETF。