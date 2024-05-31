「集保e手掌握」App 再創里程碑 用戶數突破500萬
臺灣集中保管結算所建置「集保e手掌握」App提供投資人一站式的證券、基金、銀行存款及股利配發、ETF收益分配等股東權益整合查詢服務，深受投資人喜愛，目前投資人新開證券戶時選擇申請「集保e手掌握」App的比例逾9成，App用戶數快速成長，已突破500萬戶大關！
集保結算所總經理陳德鄉表示，「集保e手掌握」App提供多元化資產整合查詢服務，投資人除可查詢名下證券的庫存市值及交易明細，並可查詢於投信及基金銷售機構申購的境內外基金資產訊息，同時也可查看於16家金融機構的存款餘額及交易明細，2023年6月再新增股務事務電子通知(eNotice)的串接申請、查詢及推播功能，投資人除可透過電子郵件接收電子化股利通知書外，亦可於App查詢股利發放金額或股數，2024年3月電子通知範圍，更擴展至ETF收益分配。
集保結算所秉持創新、韌性、普惠、永續的理念，持續提升「集保e手掌握」App各項功能服務，屢獲得國內外肯定，去年榮獲亞洲企業社會責任獎(AREA) 「綠色領導獎」、第20屆國家品牌玉山獎的「最佳人氣品牌類」首獎、「最佳產品類」玉山獎、2023 TCSA台灣企業永續獎的「創新成長領袖獎」，更在今年榮獲財資雜誌（The Asset）2024「最佳數位升級獎（Best Digital Upgrade）」。集保結算所期待以更好的數位體驗，鼓勵更多投資人申辦使用「集保e手掌握」App，推動我國證券市場的金融創新，並以無紙化減碳行動，響應淨零排放及永續金融。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言