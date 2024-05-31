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「集保e手掌握」App 再創里程碑 用戶數突破500萬

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
「集保e手掌握」App再創里程碑 用戶數突破500萬。(臺灣集中保管結算所/提供)
「集保e手掌握」App再創里程碑 用戶數突破500萬。(臺灣集中保管結算所/提供)

臺灣集中保管結算所建置「集保e手掌握」App提供投資人一站式的證券、基金、銀行存款及股利配發、ETF收益分配等股東權益整合查詢服務，深受投資人喜愛，目前投資人新開證券戶時選擇申請「集保e手掌握」App的比例逾9成，App用戶數快速成長，已突破500萬戶大關！

集保結算所總經理陳德鄉表示，「集保e手掌握」App提供多元化資產整合查詢服務，投資人除可查詢名下證券的庫存市值及交易明細，並可查詢於投信及基金銷售機構申購的境內外基金資產訊息，同時也可查看於16家金融機構的存款餘額及交易明細，2023年6月再新增股務事務電子通知(eNotice)的串接申請、查詢及推播功能，投資人除可透過電子郵件接收電子化股利通知書外，亦可於App查詢股利發放金額或股數，2024年3月電子通知範圍，更擴展至ETF收益分配。

集保結算所秉持創新、韌性、普惠、永續的理念，持續提升「集保e手掌握」App各項功能服務，屢獲得國內外肯定，去年榮獲亞洲企業社會責任獎(AREA) 「綠色領導獎」、第20屆國家品牌玉山獎的「最佳人氣品牌類」首獎、「最佳產品類」玉山獎、2023 TCSA台灣企業永續獎的「創新成長領袖獎」，更在今年榮獲財資雜誌（The Asset）2024「最佳數位升級獎（Best Digital Upgrade）」。集保結算所期待以更好的數位體驗，鼓勵更多投資人申辦使用「集保e手掌握」App，推動我國證券市場的金融創新，並以無紙化減碳行動，響應淨零排放及永續金融。

集保結算所

延伸閱讀

集保eNotice服務 納入ETF

集保e手掌握App 用戶增

14家金控淨值大增3,270億 首季成長7.2%

全民權證／聯發科 兩檔聚光

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