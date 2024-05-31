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群益投顧：景氣、資金及企業獲利可護航股市長多

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

群益投顧發布6月財富管理月報指出，股市受惠景氣面、資金面及企業獲利面等多方利多加持，長期看多。

5月公布的美國經濟數據表現好壞參半，儘管勞動市場與零售銷售表現不如預期，但通膨仍然頑強，加上多數聯準會官員表態對通膨降溫仍沒有足夠信心，希望能夠將利率維持高檔一段時間，且前一次FOMC會議記錄也顯示，若通膨升溫，不排除升息的可能性，導致市場對2024年降息幅度再度縮減，壓抑美國股債走勢，相對而言，歐股及陸股分別迎來降息預期及政策作多房地產市場，吸引資金青睞，歐陸股市表現強勢。

展望6月，關注台北時間6月13日凌晨兩點FOMC會後公布的利率點陣圖及Powell記者會對後續貨幣政策的看法。由於降息時間點延後對長期債券價格影響較大，投資人可繼續鎖定短天期殖利率較高的公債，賺取較高的固定收益；若FOMC會後再度宣示利率高點已見，降息只是延後，投資人可以逐漸將資金逐漸轉向中長期公債，以賺取後續資本利得。

美國經濟 通膨 降息

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