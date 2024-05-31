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降息在即 迎債市利多行情

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

日前美國公布的4月消費者物價指數有趨緩跡象，提升市場對於降息信心。根據FedWatch工具截至5月27日的預測，預期聯準會可能最快會在9月開始降息。永豐投信表示，目前債券殖利率位於2008年金融海嘯以來的相對高點，債券價格已來到相對甜蜜點，在今年將迎來降息的時刻，正是布局債券、參與債市息收及資本利得的好時機。

永豐20年期以上美國公債ETF基金經理人林永祥指出，雖然FED降息的時間一再遞延，但仍然不減投資人對於債券資產的偏好。根據CMoney統計至5月24日，今年以來國內債券ETF投資人數增加50餘萬人，整體規模成長4,598億，顯示市場對於降息的預期與後市反彈契機的盼望，投資人可透過投資債券ETF提前卡位布局債市。

林永祥表示，對於何時降息不確定性仍然高，聯準會需等待更多通膨降溫的跡象，才會開始降息，但是高利率環境始終會結束，一旦啟動降息，債券價格就可能推升。在尚未有明確定論時，可分批布局的方式投資債券ETF，參與債券價格資本利得空間。

債券ETF 降息

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