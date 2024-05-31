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台股重摔…外資狂砍435億 MSCI調整31日盤後生效

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫

美債買氣不佳，衝擊台北股匯市。台股昨（30）日在外資提款規模擴增至435億元、今年第四大，加上富台期壓低結算下，終場跌298點收21,364點，失守10日線，單日跌點及跌幅為4月22日來最大。

值得注意的是，台積電（2330）昨日尾盤殺出6,690張、換算金額約56億元，股價殺到全日最低價838元，下跌19元，影響大盤跌點約157點；以盤後進出統計觀察，主要賣盤來自摩根大通、瑞銀、花旗環球、摩根士丹利、美林、野村等外資券商。

台股今天收月線，因5月以來至昨天仍上漲967點，可望拉出連四紅走勢；另逢MSCI（明晟）半年度權重調整盤後生效，台股本次「MSCI 全球市場指數」、「MSCI 亞洲除日本指數」、「MSCI 全球新興市場指數」二升一降，宜留意爆量甩尾效應。

台股昨日成交量降至4,311億元，三大法人同步賣超525.6億元，其中，外資大舉調節435億元，是今年第四大，僅次於4月19日857.5億元、1月17日782.2億元、1月16日451.3億元，已連三賣、累計賣超733.9億元。所幸外資5月來仍買超1,148.1億元，是今年單月次高水準。

投信單日賣超18.8億元，連三賣，累計5月買超516.8億元，為今年單月第二高；自營商賣超71.7億元，連二賣；八大公股券商逢低承接130.1億元，是今年第四大，連三買，主要敲進台積電、中華電、鴻海、聯電等。

綜合國泰投信董事長張錫、統一投顧董事長黎方國看法，台股短線急漲，休息一下比較健康，無論整理或良性輪動都是好事，雖然行情超乎預期，但拉回不會太深，畢竟AI股後市基本面看好，具有長線保護短線效應。

台股 外資

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