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台股跟進T+1制？ 先觀察美股成效

經濟日報／ 記者廖珮君盧宏奇／台北報導

美國股市從5月28日起實施T+1交割制度，財委會立委關注台股是否跟進？金管會主委彭金隆昨（30）日對此提出兩點說明，一、美股才剛實施，需時間觀察美股實施成效。二、已請證交所就相關面向評估台股是否要採用T+1，再決定是否跟進，目前尚未定案政策方向。

證期局副局長黃厚銘說，T+1制度是國際研議趨勢，去年4月中就已請證交所成立專案小組收集各方意見做效益分析，也觀察國際交割制度和發展情況做參考。

交易所對台股市場結構和制度，研議四大面向，一、強化交割借券機制，二、增加對券商款券撥付的作業彈性，三、優化結算交割系統，四、提升外資結算交割效率，最快2024年底提出初步研究結果，作為是否跟進T+1的政策參考。

證交所研議T+1制度，借鏡學習歐盟、英國、亞洲，包括日、韓、港等主要市場，了解對T+1議題的看法，及是否未來要導入，廣義收集資料。依金管會掌握，目前有導入T+1制度是美國、加拿大、印度和阿根廷。

對台股是否跟進實施「T+1」交割，證券商公會理事長陳俊宏表示，將以臺灣證券交易所及櫃買中心的立場為原則，站在證券商公會及業者立場，有助國際接軌，當然抱持樂觀其成態度。

目前台股的股票交割制度是採用「T+2」，投資人在下單買股後的第二個營業日早上，券商才會到投資人的戶頭內扣款，如外資法人11月10日下單，券商會在11月12日早上10時前從交割戶扣款。

若從T+2改為T+1，對券商來說，從過去三天（T日起算）的交易風險，縮短到兩天，有助降低交易風險，多數券商認為技術面和系統不是問題，若跟進國際趨勢，也有助吸引外資來台。

台股 外資 證交所

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