永續資訊揭露要集團化？上市櫃公司2027年報上路

立委郭國文在財委會上指出，各上市櫃公司年報揭露的永續資訊，都較永續報告書資訊少，是否能讓ESG資訊集團化？金管會主委彭金隆坦言，因上市櫃公司涉及跨國，較為複雜，不如金融業較單純，如果金融業實施有經驗，可以來進一步優化。

金管會官員說，永續報告書和年報有兩大差異，一、揭露的邊界（範圍），二是揭露的資訊。

首先，因永續報告書揭露對子公司的揭露對象並未強制規定，都是由各上市櫃公司自訂，以目前來看，永續報告書揭露範圍可能會略高於年報。

但因永續報告書揭露不實罰則僅是交易所處違約金，不如年報罰度強，因此金管會將接軌ISSB永續資訊準則，以集團合併報表的概念，在2027年將永續資訊全部納入年報中揭露。

以碳排揭露為例，目前國內已強制資本額100億元以上的上市櫃公司及鋼鐵和水泥業，已揭露碳排放量，但僅有母公司，不包括子公司；2027年接軌ISSB後，集團所有子公司都需揭露，因集團子公司可能很多，揭露對象擴大，對企業也是一大挑戰。

官員說，2026年開帳，2027年各上市櫃公司、公告2026年年報時，就會揭露集團子公司永續資訊，這時候就會達到ESG永續資訊集團化，年報與永續報告書揭露的邊界也會趨近。

屆時各上市櫃公司在年報的永續資訊有揭露不實或虛偽隱匿，可以處罰鍰、甚至會有民刑事責任。

二是揭露的資訊。官員說，目前永續報告書揭露的資訊，遠比年報多，就算2027年要求年報永續揭露要集團化，但因永續報告書還包括利害關係人交易，比年報永續資訊仍以投資人為主來看，永續報告書資訊仍是最多。