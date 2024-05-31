集保e手掌握App 用戶增

集保結算所建置的「集保e手掌握」App提供投資人一站式的證券、基金、銀行存款及股利配發、ETF收益分配等股東權益整合查詢服務，深受投資人喜愛，目前投資人新開證券戶時選擇申請「集保e手掌握」App比例逾九成，App用戶數快速成長，已突破500萬戶大關。

集保e手掌握用戶突破500萬戶。集保/提供

集保結算所總經理陳德鄉表示，「集保e手掌握」App提供多元化資產整合查詢服務，投資人除了可查詢名下證券的庫存市值及交易明細，並可查詢於投信及基金銷售機構申購的境內外基金資產訊息，同時也可查看於16家金融機構的存款餘額及交易明細。

陳德鄉指出，「集保e手掌握」App去年6月再新增股務事務電子通知（eNotice）的串接申請、查詢及推播功能。投資人除了可透過電子郵件接收電子化股利通知書外，也可於App查詢股利發放金額或股數。今年3月電子通知範圍，更擴展至ETF收益分配。

集保指出，集保秉持創新、韌性、普惠、永續的理念，持續提升「集保e手掌握」App各項功能服務，屢獲國內外肯定，去年榮獲亞洲企業社會責任獎（AREA） 「綠色領導獎」、第20屆國家品牌玉山獎之「最佳人氣品牌類」首獎、「最佳產品類」玉山獎、2023 TCSA台灣企業永續獎之「創新成長領袖獎」，更在今年榮獲財資雜誌（The Asset）2024「最佳數位升級獎（Best Digital Upgrade）」。

集保指出，集保期待以更好的數位體驗，鼓勵更多投資人申辦使用「集保e手掌握」App，推動我國證券市場的金融創新，並以無紙化減碳行動，響應淨零排放及永續金融。申辦流程請參考「集保e手掌握」推廣網頁。