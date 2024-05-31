鴻海目標價 高盛喊227元

台北國際電腦展（COMPUTEX）即將登場，人工智慧（AI）概念股備受矚目。高盛證券將鴻海（2317）目標價從201元上調到227元，為法人圈中最高，維持「買進」評等，主要是看好鴻海受惠於AI伺服器的需求加速，並擁三大利多，即提供全方位解決方案、製造據點分布全球、資產負債表強勁。

高盛分析，鴻海能提供整體解決方案，不僅在全球（包括美國）建立生產基地，而且在管理全球供應鏈、庫存、物流、勞工等方面具有強大的能力。鴻海資產負債表強勁，足以支撐生產高價的機架式AI伺服器。

到去年底，鴻海的淨現金部位為113億美元。高盛指出，鴻海的規模鞏固在供應鏈中的強大議價地位，同時擁有長期經驗，為全球頂尖品牌製造商提供各種科技產品。鴻海的AI伺服器營收貢獻將在2024年達到10%，到2025年增加到24%，到2026年達到28%。

鴻海4月營收優於高盛預期，主要受惠於AI 伺服器需求強勁、傳統伺服器復甦、消費電子拉貨。高盛預估，鴻海今年第2季在個人電腦（PC）及伺服器將加速成長，第2季營收年增將達8%，優於第1季營收年減9%（去年同期基期高）。鴻海5月營收可望年增10%，6月年減6%，但7月將年增10%。

高盛指出，由於機架式AI伺服器營收較高，因此將鴻海今年預估獲利上調1%，明年獲利上調2%，2026年獲利調高1%。不過，由於繪圖處理器（GPU）成本較高，將稀釋毛利率，因此高盛將鴻海2025-2027年的預估毛利率分別下調0.3個百分點、0.2個百分點、0.2個百分點。

與彭博資訊統計的法人圈共識相比，高盛對鴻海今、明兩年的預估淨利潤都高出7%，反映高盛看好鴻海AI伺服器業務的成長、在消費電子的領導地位，肯定鴻海全球製造及強大的執行力。高盛對鴻海今年毛利率的預估值比市場預期高出0.3個百分點，反映高盛看好鴻海產品組合升級到高利潤產品。