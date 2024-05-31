就市論勢／AI伺服器族群 優選

盤勢分析

聯準會官員鷹派言論使全球股市震盪加劇，台股大盤進入區間震盪，需要留意短線資金獲利了結的賣壓。但長線來看，輝達展望及拆股等利多激勵下，有望抵銷聯準會降息時程遞延的利空，市場目光仍會聚焦產業動態，股市走勢將回歸基本面利多。

整體而言，聯準會貨幣政策朝向寬鬆方向趨勢明確，加上下半年還有美國總統大選的行情助攻下，有利股市多頭行情延續至年底。台灣是全球AI代工王國的地位明確，使台股在全球股市中表現相對強勢；台北國際電腦展即將展開，半導體三大巨頭輝達、超微和英特爾等企業之領導人陸續抵台，為台灣在疫情後首次科技產業高規格活動，有利AI類股續創新高。

股市中長線多頭格局不變，在沒有重大系統性風險、且市場未出現大幅重挫的狀況下，不預設盤勢見高之立場，建議趁拉回逢低布局。

投資建議

台股位處歷史新高，短線盤勢將區間震盪，但個股仍有表現空間。中長線多頭格局不變，一旦股市拉回，可以逢低布局具成長潛力個股；看好具備高成長潛力的科技股，包括AI伺服器相關的IC設計服務、PCB、散熱零組件及半導體代工等。隨著AI應用陸續落地，預期AI產品在相關供應鏈的下半年營收占比將逐步向上；英特爾及超微新平台推出，也有利產品規格升級，對台廠獲利帶來挹注。