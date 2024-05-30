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鴻海目標價升至227元 高盛「三大理由」分析強勁潛力

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
鴻海。歐新社
鴻海。歐新社

台股與AI族群近日相繼回檔整理，不過近期外資高盛發布最新個股報告中指出，三大因素樂觀看待鴻海（2317）後市表現，並給予鴻海「買進」評等、目標價由先前的201元升至227元。

高盛預計，鴻海在今年第2季的收入將季、年雙增，主要由伺服器、網絡產品和PC的增長推動。另外，鴻海的AI伺服器收入將貢獻在2024、2025和2026年將分別達10%、24%和28%。因此，給予鴻海「買進」評等、目標價由先前的201元升至227元。

高盛分析，受惠AI伺服器加速增長，鴻海在AI伺服器市場中處於優勢地位，相關原因包括，首先，具有全方位解決方案，如液冷系統、機架級總解決方案等。

其次，全球製造力。鴻海不僅在全球建立生產地，還具有強大的全球供應鏈管理、庫存管理、物流和勞動力管理能力。此外，公司在美國也有生產基地，例如：鴻海威斯康辛州工廠。

第三，強勁的資產負債表，支持公司構建高價值的機架級的AI伺服器。截至2023年，鴻海處於淨現金流的狀態，擁有約113億美元的淨現金。

整體而言，鴻海的大規模運營增強在供應鏈中更強大的能力，並且在為全球頂級品牌製造商生產各種技術產品方面具有豐富經驗。

AI 伺服器 高盛 鴻海

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