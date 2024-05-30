快訊

供應鏈夥伴全露面！黃仁勳作東宴請「眾星雲集」 笑喊：今天沒有要逛夜市

黃仁勳台菜夜宴！供應鏈伙伴全來了 出席名單曝光

方仰寧失之交臂！台北市警察局長出爐 由副署長李西河接任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股是否跟進美股T+1？證交所研議4面向 結果年底前出爐

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
是否跟進美股T+1？證期局表示，研議結果預計今年底前出爐。圖/本報資料照片
是否跟進美股T+1？證期局表示，研議結果預計今年底前出爐。圖/本報資料照片

美國股市T+1交割新制，亦即今天買股票，明天就交割，引發投資人關注台股是否跟進，證期局副局長黃厚銘今日表示，證交所已分成四大面向，成立專案小組進行研議，預計今年底會有研議結果。

據證期局掌握資料，黃厚銘表示，除了美國已實施T+1，印度其實在112年已實施，另外加拿大，和阿根廷，也都已採T+1交割，因此，主要以美洲國家為主，亞洲則只有印度上路。

證期局是在去年4月14日，指示證交所成立專案小組，黃厚銘說明，包括期交所、櫃買、集保等F4成員、券商公會、證券業者都有參與，主要收集重要的市場參與者意見，進行效益分析，觀察主要交割市場的發展情形。

上述證交所研議所分類的四個面向，黃厚銘也說明，包括：1、強化交割借券機制；2、還券撥付作業彈性；3、優化結算交割系統；4 提升外資交割結算效率。

至於和美國的比較，黃厚銘說，兩邊的市場結構及制度都不一樣，很難直接比較分析，證交所主要針對台灣的市場結構與制度規畫上述四個面向，由於美國才剛上線T+1，因此可觀察美國的情況，搜集更多市場資料，而且不只台灣，英國與歐盟也在評估中。

專案小組的研究，也包括國外研究，包括歐盟、英國、及亞洲的日、韓、港、星等主要股市當地的情況，以及對於是否跟進的評估，都納入證交所專案小組研議範圍。

台股 美國 證交所

延伸閱讀

深化台印半導體雙邊產業合作契機 印度挾「3大優勢」加速布局半導體聚落

台股高息ETF夯 00919績效成長19%、規模稱霸雙冠王

台股回檔重挫298點收21,364點 台積電挫低19元收838元

月配台股 ETF 搶搭台股多頭行情 這檔新兵表現最佳

相關新聞

外資大賣台股創今年第4大紀錄 賣超最多竟是這檔航空股

台股30日開低走低，早盤以21481.39點開出，終場收在21364.48點，下跌298.02點，跌幅1.37%，成交量...

投資理財行為大調查 年輕人關注「這2題材」僅次AI

全民投資時代來臨，Yahoo奇摩股市觀察，台股個股頁瀏覽頁數年成長56% ，投資熱潮持續延燒。Yahoo奇摩股市今（30...

台股是否跟進美股T+1？證交所研議4面向 結果年底前出爐

美國股市T+1交割新制，亦即今天買股票，明天就交割，引發投資人關注台股是否跟進，證期局副局長黃厚銘今日表示，證交所已分成...

韓國年輕世代哀窮、有錢的永遠都是上代人？專家剖析經濟發展：福禍相依

1997年金融危機之後，韓國的經濟發展一直相當快速。雖然沒有出現像「漢江奇蹟」那樣超過10%的GDP成長率，但已經成功地開拓創新科技產業和服務業的版圖。 三星、現代、LG這些品牌不只在韓國國內受歡迎，在全球的競爭力也越來越強。IMF甚至預測2024年韓國人均GDP將上漲到近3萬5千美元，幾乎與日本齊平。 從數字上來看，韓國的經濟奇蹟似乎還在繼續。但在光鮮亮麗的數字背後，韓國卻有著所有已開發國家中最高的自殺率、最低的幸福指數和最長的工作時數，而這些都是飛速發展帶來的後遺症。

台股跟進T+1？ 金管會主委：先觀察美股成效

美股交割日28日起自T+2縮短為T+1，對於台股是否跟進，金管會主委彭金隆今天表示，若是好制度，會盡快看怎麼執行，但因美...

6月行情風向球…馬斯克也參加AI賽局 台股將持續熱絡

台股站上二萬點，台灣半導體及伺服器搭上輝達業績及股價噴出列車，六月又有台北國際電腦展、蘋果發表會及眾多公司股東會，都偏向正面訊息，而且作帳行情醞釀中，台股將持續熱絡！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。