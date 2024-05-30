台股是否跟進美股T+1？證交所研議4面向 結果年底前出爐

美國股市T+1交割新制，亦即今天買股票，明天就交割，引發投資人關注台股是否跟進，證期局副局長黃厚銘今日表示，證交所已分成四大面向，成立專案小組進行研議，預計今年底會有研議結果。

據證期局掌握資料，黃厚銘表示，除了美國已實施T+1，印度其實在112年已實施，另外加拿大，和阿根廷，也都已採T+1交割，因此，主要以美洲國家為主，亞洲則只有印度上路。

證期局是在去年4月14日，指示證交所成立專案小組，黃厚銘說明，包括期交所、櫃買、集保等F4成員、券商公會、證券業者都有參與，主要收集重要的市場參與者意見，進行效益分析，觀察主要交割市場的發展情形。

上述證交所研議所分類的四個面向，黃厚銘也說明，包括：1、強化交割借券機制；2、還券撥付作業彈性；3、優化結算交割系統；4 提升外資交割結算效率。

至於和美國的比較，黃厚銘說，兩邊的市場結構及制度都不一樣，很難直接比較分析，證交所主要針對台灣的市場結構與制度規畫上述四個面向，由於美國才剛上線T+1，因此可觀察美國的情況，搜集更多市場資料，而且不只台灣，英國與歐盟也在評估中。

專案小組的研究，也包括國外研究，包括歐盟、英國、及亞洲的日、韓、港、星等主要股市當地的情況，以及對於是否跟進的評估，都納入證交所專案小組研議範圍。