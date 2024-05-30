外資大賣台股創今年第4大紀錄 賣超最多竟是這檔航空股

台股30日開低走低，早盤以21481.39點開出，終場收在21364.48點，下跌298.02點，跌幅1.37%，成交量4176.14億元，外資賣超435.06億元，創下今年來第四大紀錄。其中外資賣超長榮航（2618）最多，總計賣超46,473張，連續第二日賣超。

三大法人今日賣超525.8億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）賣超435.06億元，投信賣超18.99億元，自營商賣超（合計）71.74億元，其中自營商（自行買賣）賣超20.48億元，自營商（避險）賣超51.25億元。

外資今日大賣435.06億元，創下今年來第四大紀錄，僅次於1月16日的451.3億元，1月17日的782.2億元，以及4月19日的857.5億元。

據統計，外資今日賣超前十名的個股，依序是長榮航、復華台灣科技優息、中鋼、宏碁、元大台灣價值高息、新光金、合庫金、中信金、台積電、復華富時不動產。

長榮航29日舉行股東會，董事長林寶水表示，關於營運部分，去年長榮航受惠於解封後效益，貨、客運各方面在經濟等大環境恢復，帶動長榮航營業表現上出現比較好的成績，今年市場變化還是沿著整個復甦軌道持續進行，客運、貨運上都有繼續再成長的空間。

長榮航今日股價以36元開低，盤中一度呈現紅盤，最高達36.35元，後續抵擋不住賣壓湧現，終場收在最低35.65元，跌破5日均線，成交量107,243張。除外資賣超，投信則是呈現大幅買超， 共計買超45,171張，而自營商小賣3,897張。

據統計，外資今日買超前十名的個股，依序是聯強、國泰金、永豐金、名軒、東元、京元電子、健鼎、凌陽、中信中國50正2、瑞昱。