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台股跟進T+1？ 金管會主委：先觀察美股成效

中央社／ 台北30日電
金管會主委彭金隆。中央社
金管會主委彭金隆。中央社

美股交割日28日起自T+2縮短為T+1，對於台股是否跟進，金管會主委彭金隆今天表示，若是好制度，會盡快看怎麼執行，但因美股5月剛實施，還需時間觀察美股實施成效，目前尚未定案政策方向。

國際上陸續有國家實施T+1（交易日次日完成交割）交割制度，除了印度及加拿大外，美股T+1制度自5月28日起正式上路。金管會先前已啟動改採T+1可行性研究，國民黨立委楊瓊瓔今天在立法院財政委員會質詢時關注金管會研議進度。

彭金隆答詢時表示，金管會先前確實有進行研議，針對改採T+1的利弊得失進行分析、研究，金管會目前也已請證交所就相關面向評估台股是否要採用T+1，同時會觀察其他國家實施績效，再決定是否跟進。

楊瓊瓔追問，金管會目前傾向採用還是不採用T+1，彭金隆表示，美股其實5月剛實施，必須先觀察美股等國家實施成效、看結果如何，可能需要一定時間進行更詳細評估，目前尚無確定時程表、也尚未定案政策方向，但若是好制度，會盡快看看怎麼做。

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