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台股下跌298點！三大法人賣超525億元 外資、投信皆拋貨
台股30日開低走低，早盤以21481.39點開出，終場收在21364.48點，下跌298.02點，跌幅1.37%，成交量4,176.14億元，三大法人賣超525.8億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超435.06億元，投信賣超18.99億元，自營商賣超（合計）71.74億元，其中自營商（自行買賣）賣超20.48億元，自營商（避險）賣超51.25億元。
權王台積電（2330）也收在當日的最低，最後一盤爆出6,690張賣單，再往下拉低3元股價，終場收在838元，大跌19元，跌幅2.21%，市值失守22兆元，下滑至21兆7,335億元，影響大盤指數約152點。
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