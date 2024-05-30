台股下跌298點！三大法人賣超525億元 外資、投信皆拋貨

1997年金融危機之後，韓國的經濟發展一直相當快速。雖然沒有出現像「漢江奇蹟」那樣超過10%的GDP成長率，但已經成功地開拓創新科技產業和服務業的版圖。 三星、現代、LG這些品牌不只在韓國國內受歡迎，在全球的競爭力也越來越強。IMF甚至預測2024年韓國人均GDP將上漲到近3萬5千美元，幾乎與日本齊平。 從數字上來看，韓國的經濟奇蹟似乎還在繼續。但在光鮮亮麗的數字背後，韓國卻有著所有已開發國家中最高的自殺率、最低的幸福指數和最長的工作時數，而這些都是飛速發展帶來的後遺症。

2024-05-30 15:25