韓國年輕世代哀窮、有錢的永遠都是上代人？專家剖析經濟發展：福禍相依

編按：華爾街J.P. Morgan分析師出身的小Lin，轉職成為YouTuber後，其頻道「小Lin說」可謂是目前YouTube上最當紅的財經知識代表。

影片以深入淺出的方式講解全球經濟知識，融合時勢分析、國家發展、文化等等諸多內容，全方面的剖析對一國、乃至對全球經濟的變動，加上小Lin本身獨特的幽默感與流暢的口條，不知不覺間就能讓人看完、並且看懂其中含金量十足的經濟知識。

近日小Lin出版了《時勢》一書，用精煉的文字將頻道內容去蕪存菁，讓讀者輕鬆讀懂世界金融市場、了解個人生活與經濟的息息相關。

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1997年金融危機之後，韓國的經濟發展一直相當快速。雖然沒有出現像「漢江奇蹟」那樣超過10%的GDP成長率，但已經成功地開拓創新科技產業和服務業的版圖。

三星、現代、LG這些品牌不只在韓國國內受歡迎，在全球的競爭力也越來越強。IMF甚至預測2024年韓國人均GDP將上漲到近3萬5千美元，幾乎與日本齊平。

從數字上來看，韓國的經濟奇蹟似乎還在繼續。但在光鮮亮麗的數字背後，韓國卻有著所有已開發國家中最高的自殺率、最低的幸福指數和最長的工作時數，而這些都是飛速發展帶來的後遺症。

階層僵化

首先是大財閥對經濟和政治的控制，導致韓國陷入了階層僵化。

從長期來看，財閥會扭曲並抑制市場競爭，短期內雖然帶來了GDP的快速增長，但對普通韓國人來說，他們的選擇空間變得越來越小。大家的人生目標變得驚人地單一：努力考上好的中學、大學→努力進入4大財閥工作→努力晉升公司管理層。

這也讓韓國人逐漸對教育產生不理智的追求，有人用「教育熱」（Education Fever）來形容這種情況。

絕大部分韓國人的學生生涯都充斥著各種補習班和考試，有95%的學生會參加一種稱「hagwon」的私人補習班。平均每個韓國家庭都有5分之1的開銷花在補習班上。許多韓國高中生早上5、6點就要起床上學，晚上自習到11、12點，回家之後還要再去「hagwon」補習到凌晨2、3點！

大部分學生的終極目標就是考進韓國前3所大學：首爾大學（Seoul National University）、高麗大學（Korea University）、延世大學（Yonsei University），簡稱SKY。

韓國有句俗語，意思大概是：「如果1天睡3個小時，你就能上SKY；如果睡4個小時，就只能上普通大學；如果睡5個多小時，那就別想讀大學了！」可以想見韓國學生的壓力之大。

政府為了整頓補習班，還特別頒布法律限制晚上10點以後不得上課，然而這條法律治標不治本。不能上補習班，大家便轉向更昂貴的私人家教課，因為社會階級現狀和大家的觀念並沒有改變。

這種過分追求考上大學的情況，還導致韓國大學生的失業率甚至比沒有大學學歷的人更高。

那麼，考上SKY之後，韓國學生就能自由選擇工作了嗎？答案是不能。想要進入4大財閥工作，還要再過一次獨木橋。三星每年都會針對應屆畢業生舉辦一次考試，參加人數多達10萬人，只錄取不到10%的應試者。

進了大財閥工作後，韓國人依然不自由。因為幾乎所有人都拚盡全力想往上爬到更高的職位。韓國人每年平均只請6天假，而韓國的平均工時又是所有已開發國家中最長的。許多公司還有應酬、喝酒的文化，基本上也都是半強迫性的工作。

這種過於僵化的求學和職業階梯，導致韓國人一生中每個階段都處於激烈的競爭環境中，生活和工作的標準都被社會設定好了，個人要做的就是努力達成目標。GDP雖然成長了，但大家都被壓得喘不過氣。

這種「透過高度努力和犧牲，才能換取到競爭優勢」的風氣，所帶來的負面情緒、負面壓力，並沒有反映在韓國的GDP、失業率、通膨率等經濟數據中，但是對當代韓國人，尤其是韓國年輕人的影響，是非常巨大的。

生育率低迷

在如此高壓的環境下，韓國的生育率不斷下降也就不足為奇了。

已開發國家的生育率往往偏低，而韓國的生育率又排名最末。根據世界銀行2021年的統計，韓國生育率只有0.84，這表示每位韓國女性一生平均只生0.84個孩子，是全世界最低（編注：根據台灣內政部統計，2021年台灣生育率為0.975）。

如果一個國家想要維持人口總量，生育率至少要達到2，而一般認為1.5以下就是過低了，韓國卻只有0.84。

在第二章中，圖2-22是2020年韓國的人口結構圖，呈大肚子型態，新生人口急速下降。

如果仔細看，大家會發現圖中62歲左右有明顯的生育高峰，倒推回去，這段時間正對應著1960年代「漢江奇蹟」時期。

目前來看，韓國的人口結構對經濟發展是非常有利的。因為處於工作年齡的人口占據了最高比例，而需要被照顧和贍養的老人和小孩都非常少。

但是，2、30年後，大量青壯年步入老年，新生人口卻長期低迷，韓國的情況非常不樂觀。因此韓國政府這2年為了提高生育率，頒布了各種政策，比如夫妻共同休育兒假、設置「父母津貼」、「嬰兒補貼」等等。但這些舉措目前來看，收效甚微。

結語

回顧韓國經濟所經歷的一切，似乎從一開始就有跡可尋。軍閥時期的奇蹟發展，卻埋下了財閥當道的種子；對教育的高度重視，原本是國家發展的重要推動力，後來卻成了年輕人的沉重負擔。這或許正應驗了那句老話：「禍兮福所倚，福兮禍所伏。」

（本文摘自野人出版《時勢》，作者：小Lin）