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台積電最後一盤爆6690張賣單 收838元、市值21.73兆

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股30日開低走低收在21,364.48點，重挫298.02點，權王台積電（2330）也收在當日的最低。 （路透）
台股30日開低走低收在21,364.48點，重挫298.02點，權王台積電（2330）也收在當日的最低。 （路透）

台股30日開低走低收在21,364.48點，重挫298.02點，權王台積電（2330）也收在當日的最低，最後一盤爆出6,690張賣單，再往下拉低3元股價，終場收在838元，大跌19元，跌幅2.21%，市值失守22兆元，下滑至21兆7,335億元，影響大盤指數約152點。

美股周三下跌，結束一連兩天的漲勢，台積電 ADR 隨費半大跌，周三下跌3.2%，以154.34美元收盤，較台北交易溢價縮為16.4%，換算台幣997.44元跌破1,000元關卡。

台股30日開低走低，終場收在當日最低的21,364.48點，重挫298.02點，跌幅1.38%；權王台積電以841元開出，下跌16元，終場也收在最低的838元，大跌19元，市值一口氣縮水4,927億元，22兆元市值失守，下滑至21兆7,335億元。

台積電重挫之外，鴻海也是開低走低，一度下滑至176元，最後一盤爆出3,849張賣單，股價以176.5元收盤，下跌4元，跌幅2.21%，影響大盤指數約17點；聯發科開低震盪，盤中一度翻紅至1,300元，終場收在平盤1,290元；影響大盤指數較大的還有台達電、廣達、日月光投控等。

台積電 台股

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