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美國今年將推50款電動車？法人喊：布局電動車 ETF

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

今年美國汽車製造商預計推出約50種新款純電動車車型，初估全年純電動車選擇數量可望增加一倍，使得美國電動車市仍具有看點。新光投信建議，今年底甚至明年美國降息後，將可激勵民眾購車需求大增，相關車廠銷售動能值得期待，現在布局電動車 ETF，可享低檔撿便宜良機。

雖然近期全球電動車市場負面消息多，包括近期美國對中國電動車拉高關稅，中國最新揚言將口頭祭出報復。另外，全球電動車銷售成長趨緩，也衝擊全球電動汽車品牌股價表現。

不過，新光投信認為，放長遠來看，未來全球勢必達到減碳目標，電動車是必然趨勢，根據研調機構估算，如果全球要達淨零碳排，預估至少全球需有7,000萬輛電動車，等於燃油汽車幾乎全數得淘汰，預估各國純電動車（BEV）市場銷量在所有汽車總銷量中的占比，會從2024年佔全球汽車總銷量的20%，攀升到2030年達40%。

展望後市，新光投信預期，在電動車發展過程中，全球會有更多平價電動車款上市，將加大刺激廣大消費民眾「棄油轉電」，帶動整體電動車銷售動能持續向上。

另外，AI時代下的未來車前景亮麗，新光投信看好下波電動車發展趨勢將朝「全自駕」發展，同時，由於AI帶動車用電子配備升級，持續發展下，預估未來電動車的操控效能與乘坐體驗將不同以往，也有助於電動車銷售滲透率持續拉升。

美國 電動車

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