中小型股當家衝 這檔電子通路漲停、排隊買單逾萬張

台股30日開低，最低一度下跌逾200點，盤面上以中小型股表現較為強勢，其中電子通路商弘憶（3312）股爆量衝上漲停71.6元，創下歷史新高價，盤中成交量逾四萬張，位居個股第二，排隊買單超過萬張，帶動其餘蔚華科（3055）、威健（3033）等電子通路股勁揚。

弘憶股首季業績與去年第4季相當，年增幅度超過二成。本業方面，法人認為，歷經去年產業進行庫存調整之後，今年供應鏈庫存情形已大致恢復正常，弘憶股首季業績與去年第4季相當，年增幅度超過二成。

弘憶股日前公告將採購AI伺服器。將向美超微採購50台伺服器。據指出，是搭載炙手可熱的輝達晶片。而後該公司又於3月時，公告依照最新報價單，重新討論授權金額與數量，預計採購55台伺服器，交易金額將超過1,500萬美元，預計建置費用也達330萬美元。

弘憶股進行上述資產採購，據了解，是與下游客戶合作，整合雙方資源，要提供AI算力服務。外界預期，等上述AI伺服器到貨且布建完成，並開始提供服務之後，未來將有機會為弘憶股帶來相關收益。

弘憶股因近日股價飆漲，遭列注意股票，昨日應主管機關要求，公布公布自結4月營收15.72億元，年增34.94%，每股盈餘（EPS）0.31元，與去年同期相比增加181.82%。