快訊

轉運把握！今「天赦日」老天赦免災厄 專家曝「補財庫秘訣」：帶1物能強運

王義川電信監控疑雲 藍擬列調查權生效後第一槍

是否同意當沖降稅延長？ 財長莊翠雲回應：不適合常態化

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會主委彭金隆（右）和財政部長莊翠雲今日同台備詢。記者朱漢崙/攝影
金管會主委彭金隆（右）和財政部長莊翠雲今日同台備詢。記者朱漢崙/攝影

針對當沖降稅是否延長，財政部長莊翠雲今日明確表態。莊翠雲在立法院財委會備詢時提出兩大回應：1、已請金管會繼續對於外界有疑慮的部分來補件；2、當沖降稅不適合常態化。

立法院財委會今日安排金管會主委彭金隆和財政部長莊翠雲率八大公股金控和銀行對ESG進行專案報告，兩大部會首長同台備詢，國民黨籍立委王鴻薇特別詢問莊翠雲，是否同意當沖降稅常態化？財政部會否讓步？

莊翠雲明確表示，當沖降稅在期限上：「要有時限，不可能常態法！」她並表示，因為這是納稅者權利保護法的規定，所以降稅與否要定期評估，不可能常態化。對於金管會要求再延長五年當沖降稅，莊翠雲表示，年初金管會的提案就已到財部，對此，社會各界有不同意見，有反對或質疑，也有贊成，財政部已向金管會要求提供更詳細的評估資料來釐清外界的質疑。

王鴻薇也表示，不贊成當沖降稅繼續減半。她指出，2017年起一再延長，既然已有效果，她比喻：「就不應像吃嗎啡，一吃再吃反而不健康，破壞稅制穩定性！」另外，年底即將到期，她要求兩部會應儘快做決定，否則不穩定因素愈多，市場效益愈受影響。

財政部 金管會

延伸閱讀

中信金併新光金？金管會主委彭金隆這樣說

中信金評估併購新光金？金管會主委彭金隆這麼說

光電業貸後違規 財政部將控管

公股銀光電產業貸後管理 違規最重停止貸款

相關新聞

是否同意當沖降稅延長？ 財長莊翠雲回應：不適合常態化

針對當沖降稅是否延長，財政部長莊翠雲今日明確表態。莊翠雲在立法院財委會備詢時提出兩大回應：1、已請金管會繼續對於外界有疑...

台積電大跌拖累大盤指數 加計鴻海、聯發科跌掉近百點

美股周三下跌，台股30日開低走低，早盤一度下滑至21,414.3點，大跌248.2點，盤中跌幅略減，台積電（2330）早...

台股 COMPUTEX 展前回測 早盤跌逾200點、台積電跌16元開841元

台股30日開盤跌181.11點，開盤指數21481.39點，早盤跌幅擴大跌近250點；台積電（2330）則以841元開盤...

美國今年將推50款電動車？法人喊：布局電動車 ETF

今年美國汽車製造商預計推出約50種新款純電動車車型，初估全年純電動車選擇數量可望增加一倍，使得美國電動車市仍具有看點。新...

中小型股當家衝 這檔電子通路漲停、排隊買單逾萬張

台股30日開低，最低一度下跌逾200點，盤面上以中小型股表現較為強勢，其中電子通路商弘憶（3312）股爆量衝上漲停71....

月配台股 ETF 搶搭台股多頭行情 這檔新兵表現最佳

台股多頭氣盛，指數站穩於2萬點大關之上，大盤均線多頭排列，連帶台股 ETF 表現也跟著走高，若以近期掀起市場風潮的月配型...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。