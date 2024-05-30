是否同意當沖降稅延長？ 財長莊翠雲回應：不適合常態化

針對當沖降稅是否延長，財政部長莊翠雲今日明確表態。莊翠雲在立法院財委會備詢時提出兩大回應：1、已請金管會繼續對於外界有疑慮的部分來補件；2、當沖降稅不適合常態化。

立法院財委會今日安排金管會主委彭金隆和財政部長莊翠雲率八大公股金控和銀行對ESG進行專案報告，兩大部會首長同台備詢，國民黨籍立委王鴻薇特別詢問莊翠雲，是否同意當沖降稅常態化？財政部會否讓步？

莊翠雲明確表示，當沖降稅在期限上：「要有時限，不可能常態法！」她並表示，因為這是納稅者權利保護法的規定，所以降稅與否要定期評估，不可能常態化。對於金管會要求再延長五年當沖降稅，莊翠雲表示，年初金管會的提案就已到財部，對此，社會各界有不同意見，有反對或質疑，也有贊成，財政部已向金管會要求提供更詳細的評估資料來釐清外界的質疑。

王鴻薇也表示，不贊成當沖降稅繼續減半。她指出，2017年起一再延長，既然已有效果，她比喻：「就不應像吃嗎啡，一吃再吃反而不健康，破壞稅制穩定性！」另外，年底即將到期，她要求兩部會應儘快做決定，否則不穩定因素愈多，市場效益愈受影響。