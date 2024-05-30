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台積電大跌拖累大盤指數 加計鴻海、聯發科跌掉近百點
美股周三下跌，台股30日開低走低，早盤一度下滑至21,414.3點，大跌248.2點，盤中跌幅略減，台積電（2330）早盤以841元開出，下跌16元，影響大盤指數約近130點，市值下滑至21.81兆元，盤中跌勢也有縮減，不過，光是台積電、鴻海（2317）及聯發科（2454）三檔的下跌，就影響大盤指數近百點。
美股周三下跌，結束一連兩天的漲勢，主因美國新債標售需求平淡，導致美國公債殖利率繼續上漲。；道瓊工業指數下跌411.32點，收38,441.54點，跌幅1.1%；標普500指數下跌39.09點，跌幅0.7%，收5,266.95點；那斯達克綜合指數下跌99.30點，跌0.6%，至收16,920.58點；費城半導體指數大跌1.9%。
台積電 ADR 隨費半大跌，周三下跌3.2%，以154.34美元收盤，較台北交易溢價縮為16.4%，換算台幣997.44元跌破1,000元關卡。
台股早盤開低，一度下滑至21,414.3點，大跌248.2點，盤中跌幅縮減，台積電早盤以841元開出，下跌16元，跌幅1.86%，影響大盤指數近130點，盤中股價跌勢縮減，一度回至848元，下跌9元。
鴻海及聯發科也是下跌的表現，聯發科開低走低，盤中跌幅逾1%，鴻海跌破180元，盤中跌幅0.83%，若是加計台積電、聯發科及鴻海三家股價的下跌，合計影響大盤指數近百點。
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