月配台股 ETF 搶搭台股多頭行情 這檔新兵表現最佳

台股多頭氣盛，指數站穩於2萬點大關之上，大盤均線多頭排列，連帶台股 ETF 表現也跟著走高，若以近期掀起市場風潮的月配型台股 ETF 來看，近一周績效表現也隨著大盤上行，當中又以5月才掛牌的新兵群益科技高息（00946）成長上漲近3.55%表現最好，第二名為復華台灣科技優息（00929），漲幅為2.11%，第三名為兆豐電子高息等權（00943），上漲2.04%；值得一提的是，00946、00943是今年掛牌的台股 ETF 中，唯二市價高於發行價的產品。

財富管理專家表示，近日在AI題材激勵下，電子股表現強勢，加上金融、航運、觀光等亦乘風而起，帶動大盤屢創新高，其中最受矚目的莫過於科技權值股表現，在半導體產業回歸成長軌道和全球AI科技熱潮加持，科技產業前景看旺下，全球晶圓代工龍頭台積電、全球半導體封測龍頭日月光投控、台灣IC設計一哥聯發科近日先後寫下歷史收盤新高，全球電子代工龍頭鴻海日前股價也創下16年來新高，使得主要持股中有涵括這些科技龍頭股的ETF近期表現突出，以00946為例，第一、二大持股為鴻海與聯發科，近一周股價漲幅為6.8%與8.86%，貢獻顯著。

財富管理專家進一步指出，從市場熱議程度高的月月配台股ETF來看，近一周報酬表現前三名分別為00946群益科技高息成長、00929復華台灣科技優息、00943兆豐電子高息等權；00946的表現最突出，可歸功於其選股策略之精進，相較其他同樣主打科技高息訴求的台股ETF，00946在成分股篩選機制上，不只更為優化，還更進一步做到差異化，以更精準的選出具投資價值的台灣優質科技高息股。

00946選股從250檔上市櫃電子市值前250大企業中，以董事會最新宣告股利為準，並排除尚未公布或以除息的個股，力求息高，此外，00946的成分股篩選也考量企業獲利能力，兼顧股價成長性與填息能力。

財富管理專家強調，值得一提的是，00946也是第1檔將外資認同度納入考量的產品，外資對台股的影響性眾所皆知，能獲得外資青睞並長期持有的科技股勢必在企業體質、競爭力與獲利成長性等面向都獲得專業外資機構的認可，故參酌外資認同度也形同在選股品質上多一層把關。