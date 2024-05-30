台股 COMPUTEX 展前回測 早盤跌逾200點、台積電跌16元開841元

台股30日開盤跌181.11點，開盤指數21481.39點，早盤跌幅擴大跌近250點；台積電（2330）則以841元開盤，跌16元。

凱基投顧表示，台股目前短期與20日均線正乖離已達今年以來警戒區域，日KD指標高檔即將交叉向下，短期5日均線失守，短線恐將進入整理，惟下檔今年以來最具參考意義的10日均線沒有正式失守前，台股多頭格局或將延續。

操作建議上，觀察台股盤面結構，漲多權值電子與AI概念股進入震盪，僅散熱維持強勢，個別族群或可聚焦IC載板、PCB 上游、記憶體模組、網通。非電相對弱勢，金融保險跌破20日均線，非金電個別族群普遍整理，僅能留意航運、汽車零組件。

周三（29日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為38,441.54點，下跌411.32點、跌幅1.06%；S&P500指數跌0.74%；那斯達克指數跌0.58%；費半指數跌1.85%。台積電ADR大跌3.2%，收在154.34美元，較台北交易溢價縮為16.4%，換算台幣跌破1,000元關卡。

其中，費城半導體指數大跌1.85%。輝達（Nvidia）倒是繼續上漲0.8%，是費半唯一上漲的成分股。

美國公債殖利率29日升抵5月來最高，帶動德國和日本公債殖利率走揚，價格反向走低，因為美國財政部標售的2年期和5年期公債需求平淡，加上聯準會（Fed）一名官員表示，並未完全排除繼續升息的可能性。

三大法人進出方面，周三共計賣超台股289.7億元。其中外資賣超274.8億元、投信賣超3.8億元、自營商賣超11.1億元。八大公股行庫則進場護持，買超台股32.5億元。

統一期貨表示，檢視選擇權金流，外資布局0.76億元的偏空部位，自營商則布局0.63億元的偏空部位。外資及自營商持續逢高獲利了結，未平倉淨金額已降至1.77億元及1.58億元，顯示中性偏多的態勢。

選擇權未平倉部分，5月W5周選價平近9檔賣權最大未平倉下降100點至 21,500點，買權最大未平倉仍為22,000點，最大OI區間下移，顯示中性偏空。

在期貨方面，外資在夜盤大幅加碼3,083口空單，日盤則大幅加碼5,338口空單，未平倉淨空單增至-17,756口。十大特定法人同樣大幅加碼5,709口空單至-11,992口。

外資在指數高檔位置持續加碼空單部位，未平倉淨空單超過一萬五千口，整體趨勢持續偏空。十大特定法人同步大幅加碼空單，整體市場依然偏空。

外資在期現貨籌碼布局也同為偏空狀態。在近期強勢股如主流電子及航運輪流休息下，不排除整體盤勢有持續向下修正的可能性。在資金未見回流電子族群前，行情將以震盪偏空看待。