美股收黑 法人：台股短線觀察10日線支撐力道

市場對美國聯邦準備理事會（Fed）降息時間點產生憂慮，美股29日全面下跌。法人分析，台股短線漲多修正，但多頭格局不變，短線關注台北國際電腦展（COMPUTEX）相關題材，及技術面10日線約21547點防守力道。

美國公債殖利率走升，加上市場對聯準會降息時間及幅度感到擔憂，道瓊工業指數下跌411.32點或1.06%，收38441.54點；標準普爾指數下挫39.09點或0.74%，收5266.95點；那斯達克指數下滑99.30點或0.58%，收16920.58點；費城半導體指數挫跌98.55點或1.85%，收5219.32點。

台股連續創高後，昨天拉回修正，終場下跌195.91點，收在21662.5點，跌破5日線約21710點，成交值新台幣4695.98億元；三大法人合計賣超292.96億元，為連續第2個交易日賣超，外資賣超榜前10名中，金融股就占4席，包含開發金、新光金、第一金及玉山金。

法人分析，台股短線漲多形成壓力，29日拉回修正，但觀察整體多頭格局沒有改變，且下週台北國際電腦展（COMPUTEX）即將登場，相關題材將持續為市場焦點，電子股短線仍是交投重心；但由於指數跌破5日均線，短線觀察下方10日均線約21547點防守情況。

觀察產業動向，隨著台股上市櫃公司股東會旺季來臨，今天包含緯創、聯電、新普、正崴、台達電、東洋、統一超、國巨、和泰車、力成、精測、亞德客-KY、華航、寒舍、金像電、友達等公司將召開股東會，產業展望為市場關注焦點。