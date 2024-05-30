快訊

吳桐潭為何移靈基隆？揭開太陽會與太陽聯盟的前世今生

葛斯齊揭「演藝圈最髒男星」惡行 驚爆：與2026選舉有關

上午連2起規模5以上地震 氣象署：都是0403餘震

美股收黑 法人：台股短線觀察10日線支撐力道

中央社／ 台北30日電

市場對美國聯邦準備理事會（Fed）降息時間點產生憂慮，美股29日全面下跌。法人分析，台股短線漲多修正，但多頭格局不變，短線關注台北國際電腦展（COMPUTEX）相關題材，及技術面10日線約21547點防守力道。

美國公債殖利率走升，加上市場對聯準會降息時間及幅度感到擔憂，道瓊工業指數下跌411.32點或1.06%，收38441.54點；標準普爾指數下挫39.09點或0.74%，收5266.95點；那斯達克指數下滑99.30點或0.58%，收16920.58點；費城半導體指數挫跌98.55點或1.85%，收5219.32點。

台股連續創高後，昨天拉回修正，終場下跌195.91點，收在21662.5點，跌破5日線約21710點，成交值新台幣4695.98億元；三大法人合計賣超292.96億元，為連續第2個交易日賣超，外資賣超榜前10名中，金融股就占4席，包含開發金、新光金、第一金及玉山金。

法人分析，台股短線漲多形成壓力，29日拉回修正，但觀察整體多頭格局沒有改變，且下週台北國際電腦展（COMPUTEX）即將登場，相關題材將持續為市場焦點，電子股短線仍是交投重心；但由於指數跌破5日均線，短線觀察下方10日均線約21547點防守情況。

觀察產業動向，隨著台股上市櫃公司股東會旺季來臨，今天包含緯創、聯電、新普、正崴、台達電、東洋、統一超、國巨、和泰車、力成、精測、亞德客-KY、華航、寒舍、金像電、友達等公司將召開股東會，產業展望為市場關注焦點。

台股 股東會

延伸閱讀

台積電ADR隨費半大跌3.2% 換算台股跌破千元關卡

熱錢落跑、股匯雙殺 台股外資大賣…四大不利因素現蹤

降息前景黯淡 歐股收跌

月配型台股ETF 吸睛

相關新聞

台股 COMPUTEX 展前回測 早盤跌逾200點、台積電跌16元開841元

台股30日開盤跌181.11點，開盤指數21481.39點，早盤跌幅擴大跌近250點；台積電（2330）則以841元開盤...

月配台股 ETF 搶搭台股多頭行情 這檔新兵表現最佳

台股多頭氣盛，指數站穩於2萬點大關之上，大盤均線多頭排列，連帶台股 ETF 表現也跟著走高，若以近期掀起市場風潮的月配型...

緯創目標價 大摩升至168

代工大廠緯創（3231）今（30）日將召開股東常會，外界高度關注AI相關訂單前景。外資摩根士丹利（大摩）證券趕在股東會前...

野村證喊買八台廠 唱旺AI伺服器業績

外資野村證券發布「亞洲伺服器」產業報告，將今年全球伺服器營收預估增長率大幅上調至70%，AI伺服器營收年增率上調到187...

IC設計千金股海外募資百億 祥碩發GDR 每單位62.21美元

華碩轉投資高速傳輸介面晶片廠祥碩昨（29）日宣布，完成3.3億美元（約新台幣106億元）海外存託憑證（GDR）發行訂價，...

仁寶揪伴 強攻5G商機

仁寶（2324）昨（29）日宣布，與無線連接解決方案提供商Airgain簽署合作備忘錄，共同開發5G波束成型智慧天線技術...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。