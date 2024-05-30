證交所全油門密集推動法規宣導

臺灣證券交易所2024年法規宣導會的重頭戲 - 「2024年度證券商從業人員法規及業務宣導課程」，即將緊鑼密鼓登場，並分上、下半年二階段式密集推動。每階段辦理場次約八場，如以每場報名人數180人為計算基礎，則預計全年度至多可達近3,000人次的宣導目標。

2024年即將鳴槍起跑的上半年法規宣導議程規劃，預計分為三個梯次舉辦，第一梯次的首站由台中市拔得頭籌，證交所選定於5月底率先於當地辦理；其次則為科技業群聚、年輕族群比率極高的新竹市。

由於採分區輪流辦理模式，6月上旬起，專業宣導團隊將轉赴台南市及高雄市，積極服務當地業者。6月下旬則班師回朝，於台北市連續開講四場。

這次證券商從業人員法規宣導課程所涵蓋範圍，主要為金管會證券期貨局就政策面的闡釋，由其派員講述「近期業務開放重點及法規說明」，內容包括鬆綁業務範圍、法規修正、資訊安全、高齡客戶保護及防範金融詐騙等。至於證交所部分，則由券商輔導部與交易部，分別派出資深同仁，輪流介紹「常見業務缺失暨案例分享」、「證券商資安作業說明」、「證券商管理規章增修說明」，及「近期交易相關制度變革重點說明」等業務注意事項。

歷年以來，證交所辦理法規及業務宣導課程的對象，主要皆為證券商日常第一線處理客戶關係，實務作業經驗較豐富的基層工作人員，以期彼此交換心得與意見。除各項理論與實務新知介紹外，證交所例行每年皆不惜投注人力物力舉辦宣導活動，更重要的目的，在於提醒從業人員，隨時隨地扮演好自己的角色，不僅本身應留意各類法遵面要求，也同時要照顧投資人權益，適時關懷提問，預防金融剝削，並且根據客戶的年齡、投資能力、投資經驗差異化，評估較合適的金融商品。

為配合政府金融革新的腳步，證交所今年決定恢復疫情前的辦理規模，採上下半年分階段辦理，並規劃於第2季及第4季，分別辦理一系列的法規說明活動，以提升宣導頻率與效能，並強化整體證券市場的動能與韌性。更讓業者稱道的是，從2023年起，證交所即因應當地證券業者需求，延伸服務範圍，於新竹市單獨加開場次，方便以科學園區高資產客戶為業務推展重點的在地證券商，得以就近派代表共襄盛舉。

證交所券商輔導部表示，按現行規定證券商初階人員、進階人員、中階主管在職訓練時數，為至少每3年15小時，其中包含法規訓練課程。除由中華民國證券商業同業公會辦理證券商從業人員在職訓練課程外，也可參加由證交所或證券周邊單位協助辦理的法規及業務宣導課程，但可抵扣時數以3小時為限。

為配合數位金融轉型，證交所辦理類似的業務宣導活動，向皆採取網路報名模式，並以二維條碼（QR CODE）辦理現場報到，以大幅簡化流程。另為助攻台灣永續發展暨響應全球環境保護趨勢，證交所會務團隊早改採無紙化作業，講義簡報資料均以電子檔置於官方網站，供參與者下載於手機或平板電腦使用。