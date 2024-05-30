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野村證喊買八台廠 唱旺AI伺服器業績

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

外資野村證券發布「亞洲伺服器」產業報告，將今年全球伺服器營收預估增長率大幅上調至70%，AI伺服器營收年增率上調到187%，看好鴻海（2317）、廣達、欣興等八家台廠，均給予「買進」評級。

在伺服器領域，由於下世代AI伺服器技術趨勢及訂單流能見度高，野村更偏好輝達（NVIDIA）GB200平台的容量或市占率成長受惠者，包括鴻海、廣達、欣興、台達電、嘉澤、信驊等六家台廠。在銅箔基板（CCL）方面，台燿及聯茂則將受惠於AI供應商的多元化趨勢。

野村科技產業分析師李佳伶指出，隨全球超大規模雲端服務供應商（CSP）雲端資本支出大增、下世代平台效能提高、AI繪圖處理器（GPU）／TPU／特殊應用IC（ASIC）供應增加，加上新世代AI伺服器的平均售價更高，因此將今年全球伺服器營收預估增長率從37%大幅上調至70%，明年營收則預估成長34%。

其中，AI伺服器營收將由2023年的410億美元大增至今年的1,190億美元，年增率187%，優於原先預估的123%，明年將再提升至1,840億美元，年增率達55%。

AI 伺服器 營收

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