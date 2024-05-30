熱錢落跑、股匯雙殺 台股外資大賣…四大不利因素現蹤

台股昨（29）日在熱錢落跑、三大法人同步高檔調節下，指數開高走低，終場大跌195點、收21,662點，新台幣同步重貶1.3角，收32.298元，台北與元太外匯爆出20.365億美元大量，呈現股匯雙殺窘境。

台股昨日摜破5日均線，引發市場熱議行情是否將拉回修正？法人解析，短線台股在四大不利因素現蹤下，行情的確有拉回修正的可能，但預期幅度不至於太深。

台股前日盤中一度衝高至逼近22,000點，引動獲利了結賣壓湧現；昨日更在三大法人同步賣超下，權王台積電（2330）、手機晶片王聯發科、電子代工王鴻海等三王股價同步走跌，衝擊指數開高走低收最低。

三大法人進出方面，昨日共計賣超台股289.7億元。其中外資賣超274.8億元、投信賣超3.8億元、自營商賣超11.1億元。八大公股行庫則進場護持，買超台股32.5億元。匯市方面，熱錢流出6到7億美元，新台幣終場重貶1.3角收32.298元，收盤價寫兩周新低。

台股昨日盤面上，個股及類股跌多漲少，19大類股中，僅營建、玻陶兩大類股逆勢收紅，餘均收黑，尤以水泥股重挫1.8%最弱勢，金融股也跌1.5%；千金股族同樣跌多漲少，但因鈊象走強，增至16千金。

台股昨日大跌195點，為本波多頭上漲來單日第二大跌點，且摜破5日均線，引發市場預期指數將拉回修正的聯想。事實上，法人指出，由於行情盤弱的四個跡象均已現蹤，使得短線台股的確承壓。

首先，技術指標高檔向下修正。KD指標中的K值已由80以上高檔向下穿越D值，且趨勢指標MACD紅色柱狀體開始收斂，均反應指數短線修正壓力日增。其次，短中長期修正機率高。根據機率密度函數換算，目前台股短線下跌機率約為86%、中線91%、長線99%，短中長線修正機率同高，宜進行適度的籌碼換手與修正。

第三，量能無法有效放大。近來集中市場單日成交量能多處5日均量4,700億元附近或以下，未達攻擊量5,500以元以上的標準，不利行情續強。

第四、台股位階與年線乖離率逾二成。昨日指數與年線間，乖離率仍高達20.7%。根據歷史經驗，台股乖離率超過二成，通常都會有上千點的波段修正，因此，市場預期指數恐將拉回整理。

儘管台股短線承壓，不過綜合統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長儲祥生等市場名師看法，即便行情回檔修正，預期幅度也不會太深，主因時序即將邁入下半年傳統旺季，加上6月法人與集團季底作帳在即，因此長線台股暫時沒有看淡的理由。