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證交所「e添富」平台 升級

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

台灣ETF規模持續成長，成為投資人重要投資工具。臺灣證券交易所表示，一站式投資資訊平台「e添富」是證交所開發協助投資人了解ETF的重要平台，為持續提升e添富網站服務，規劃下半年升級為「e添富2.0版」，預計增設中英雙語呈現之機構投資人網站，並擴充e添富網站提供的資訊內容，以利達成普惠金融目的。

台灣近年來ETF規模快速成長，截至今年4月底，ETF規模約4.8兆元，今年來大增逾1兆元，成長逾20%，而2021年至2023年成長率各約達19%、11%、68%，增長迅速。

證交所分析，台灣ETF市場熱絡主因全球主要股市及台股持續創新高，加上台股高股息、債券ETF大受歡迎。此外，有別於其他歐美和日韓市場，ETF主要以法人為大宗，台灣市場增長動能，主要來自機構法人及散戶的同步參與，一般投資人參與熱情較高。

有鑑於台灣散戶投資ETF比重高，證交所為方便投資人掌握投資脈動及ETF最新資訊，已於2023年8月籌設一站式投資資訊平台「e添富」，提供視覺化分析工具、ETF相關統計數據、達人講BAR及投資篩選器等功能，打造健全ETF資訊整合平台，以即時、優質、多元化之方向提升對國內外投資大眾之服務，做為投資研究的參考，方便全台投資者便利獲取ETF相關資訊。

另為持續提升e添富網站之服務，規劃下半年升級為e添富2.0版，預計增設中英雙語呈現之機構投資人網站，並擴充e添富網站提供之資訊內容，以利達成普惠金融之目的。

此外，仍須提醒投資人，由於ETF商品種類多元，屬性與風險亦不同，民眾應依自身之投資需求、目的與風險承受度等，選擇適合的ETF。

例如，訴求以股息率作為選股指標之高股息ETF，可能較適合需要有定期取得現金流的投資人；訴求高配息頻率的ETF，可能須承擔較高的交易及配息成本。投資前應考量自身投資理財需求及目標，熟悉各種類ETF的產品特性以及注意相關風險。

ETF 高股息

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