IC設計千金股海外募資百億 祥碩發GDR 每單位62.21美元

華碩轉投資高速傳輸介面晶片廠祥碩（5269）昨（29）日宣布，完成3.3億美元（約新台幣106億元）海外存託憑證（GDR）發行訂價，每單位價格62.21美元（約新台幣2,000元），較28日普通股收盤價折價約5.9%。

祥碩是繼世芯-KY之後，今年以來第二家在海外募資超過百億元的台灣上市櫃IC設計千金股。這是祥碩歷來首度在國際資本市場籌資，也讓祥碩進一步拓展海外知名度。

祥碩海外大募資

祥碩表示，此次GDR將於盧森堡掛牌，募得資金主要用於購置機器設備暨軟體、研發資本支出及外幣購料使用等。祥碩昨天股價跌40元、收2,085元，為台股第六高價股。

世芯今年元月發行GDR募得4.12億美元（約新台幣129.5億元），每單位價格約3,500元，是台灣半導體業歷來海外募資最高單價，此次祥碩共發行530萬單位，每單位訂價2,000元，僅次於世芯，為台灣半導體業海外募資第二高單價。

祥碩表示，此次發行GDR吸引海外投資者踴躍參與下單，短短數小時內即獲得逾十倍超額認購，總需求金額接近35億美元，在投資人強勁需求下，本次GDR訂價折價幅度收斂，訂價為每單位62.21美元，較該公司28日普通股收盤價折價5.9%，與訂價日前三天平均收盤價相較，則溢價3.1%。

祥碩強調，主權基金及長線基金認購此次GDR最終發行規模近四成比重，不但優化公司股東結構，也彰顯國際投資者對公司的高度認可，同時標誌公司成功站穩國際資本市場舞台。

祥碩主要產品線為高速Switch IC、USB、PCIe與SATA控制晶片，具高速實體層自製研發能力，客戶層囊括國內主要主機板廠與全球品牌OEM，更是超微（AMD）PC晶片組代工重要夥伴。以祥碩營收結構部分，主控端（Host）端占比重80%（代工占50%至55%、自有品牌占比重45%至50%）、裝置端（Device）占比重20%。

祥碩總經理林哲偉強調，祥碩將持續投入技術和產品研發。該公司正向看待在邊緣運算、高效能運算、AI等領域的飛速發展，以及個人電腦等終端市場的存貨陸續調整，高速傳輸介面晶片市場將有望從中獲益，迎來強勁增長。

祥碩首季稅後純益8.86億元，季增31%，為十季來高點，年增1.27倍，每股純益12.8元。祥碩預期，本季傳統淡季營運仍力拚比首季好一點，整體持樂觀態度。