就市論勢／AI供應鏈 長線樂觀

盤勢分析

5月台股一路挺進，先在月初站穩2萬點大關，5月中旬前突破21,000點，近期內、外紛擾不斷，台股持續上揚，月底前在22,000點關卡前近關情怯，昨（29）日跌195點，收21,662點。下周台北國際電腦展登場，國際科技大老陸續登台，從過往行情觀察，電腦展中各大廠釋放新品、新技術規格，新訂單等利多消息拉抬，AI科技概念股仍偏多看待。

4月景氣對策信號綜合判斷分數大幅跳升至35分，25個月以來燈號首度轉黃紅燈，AI應用帶動市場需求，其中生產、機械及電機設備進口值等指標轉呈紅燈，同時指標、領先指標雙雙上揚，反應台灣景氣穩健，股市表現持續可期。

投資建議

無懼美聯準會降息延遲疑慮，台股5月行情爆發，科技、金融股輪漲帶領股市攻高，不過短線漲幅較大，新關卡暫時面臨挑戰，加上外資買超動作縮手轉買為賣，短線股價震盪。

台股偏多條件未變，短線利多支撐包括台北國際電腦展登場行情、景氣對策信號反應市場熱度，加上5、6月重量級ETF換股，市場資金量能不看淡，尤其看好受惠電腦展行情的AI概念股，新品、新技術與新訂單加持，AI台廠供應鏈如GPU、AI PC、AI手機、散熱等族群，長線行情樂觀。

操作策略上，台股挑戰22,000點過程中，可能會有較大震盪壓力，不過AI科技概念股大幅拉回，可望吸引長線看好買盤分批布局，市場資金將於AI族群股價拉回較深標的中尋找投資機會，並觀察電腦展後續釋放利多消息等。

此外，近期不少台股ETF遇換股潮，留意新納入成分標的，是否有波段配置資金行情，研判台股後市仍將呈現震盪走高趨勢。