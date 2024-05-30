快訊

教長鄭英耀：118課綱事實上不存在 不應為修而修

午後注意雷雨 周末鋒面重回台灣恐劇烈天氣又降溫

美債殖利率走升抵消輝達助力 道瓊重挫411點

緯創目標價 大摩升至168

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
緯創資通。 圖／聯合報系資料照片
緯創資通。 圖／聯合報系資料照片

代工大廠緯創（3231）今（30）日將召開股東常會，外界高度關注AI相關訂單前景。外資摩根士丹利（大摩）證券趕在股東會前出具報告指出，緯創正接到輝達Hopper系列繪圖處理器（GPU）基板相關急單，並取得一項GB200機架級項目，有助未來營運表現，因此給予「優於大盤」評等、目標價調升至168元。

大摩科技產業分析師高燕禾評析，緯創仍是主要的GPU基板供應商，基於2025年本益比僅11.7倍，因此目前估值相對便宜，也是首選的AI ODM公司之一，再次重申「優於大盤」評等。

高燕禾表示，目前已觀察到緯創一些GPU基板急單，預計在未來幾個月內將帶來小幅成長動能。雖然訂單規模看似不大，增量訂單小於約5%，但對緯創來說，仍然是一個積極性因素。

另外，根據目前最新供應鏈調查，在輝達Blackwell系列產品量產前，第2季和第3季暫無放緩跡象，同時緯創還贏得美系企業客戶GB200機架項目，將對2025年業績有貢獻，預計緯創將在2024年下半年陸續公布好消息。高燕禾指出，由於GB200計算板，緯創方面似乎有信心獲得高達50%市場份額，優於大摩預估的35%，這將使緯創未來相關營運數據具上調空間。

另外，高燕禾根據敏感性分析，認為緯創每增加1,000個機架（NVL36），按每個機架180萬美元計算，將為緯創額外增加每股稅後純益（EPS）約0.15元，因此高燕禾預期新項目將自明年起為緯創帶來營收與獲利的成長動能。

大摩 緯創 股東會

延伸閱讀

緯創已接GPU急單、估值還便宜？大摩目標價喊破160元

緯創、仁寶獲大摩點將 電腦展將再秀新品

台積電、鴻海市值皆創新高 金控「最大黑馬」與台塑相當！謝金河：半世紀以來空前變局

AI PC鏈目標價 大摩調高

相關新聞

緯創目標價 大摩升至168

代工大廠緯創（3231）今（30）日將召開股東常會，外界高度關注AI相關訂單前景。外資摩根士丹利（大摩）證券趕在股東會前...

仁寶揪伴 強攻5G商機

仁寶（2324）昨（29）日宣布，與無線連接解決方案提供商Airgain簽署合作備忘錄，共同開發5G波束成型智慧天線技術...

就市論勢／AI供應鏈 長線樂觀

5月台股一路挺進，先在月初站穩2萬點大關，5月中旬前突破21,000點，近期內、外紛擾不斷，台股持續上揚，月底前在22,000點關卡前近關情怯，昨（29）日跌195點，收21,662點。下周台北國際電腦展登場，國際科技大老陸續登台，從過往行情觀察，電腦展中各大廠釋放新品、新技術規格，新訂單等利多消息拉抬，AI科技概念股仍偏多看待。

精誠業績 下半年會更好

精誠（6214）昨（29）日召開股東會，董事長林隆奮表示，年底是專案驗收旺季，下半年表現會優於上半年，第4季比第3季好。...

野村證喊買八台廠 唱旺AI伺服器業績

外資野村證券發布「亞洲伺服器」產業報告，將今年全球伺服器營收預估增長率大幅上調至70%，AI伺服器營收年增率上調到187...

IC設計千金股海外募資百億 祥碩發GDR 每單位62.21美元

華碩轉投資高速傳輸介面晶片廠祥碩昨（29）日宣布，完成3.3億美元（約新台幣106億元）海外存託憑證（GDR）發行訂價，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。