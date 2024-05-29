野村：大升AI伺服器營收成長率 按讚鴻海等八台廠

台北國際電腦展（Computex）即將登場，人工智慧（AI）再度成為全球吸睛焦點。野村證券出具「亞洲伺服器」產業報告指出，今年全球伺服器營收預估增長率大幅上調至70%，AI伺服器營收年增率上調到187%，看好鴻海（2317）等八台廠，均給予「買進」評級。

在伺服器領域，由於下一世代AI伺服器技術趨勢及訂單流的能見度高，野村更偏好GB200平台的容量或市占率成長受惠者，包括鴻海、廣達（2382）、欣興（3037）、台達電（2308）、嘉澤（3533）、信驊（5274）等六家台廠。在銅箔基板（CCL）方面，台燿（6274）及聯茂（6213）則將受惠於AI供應商的多元化趨勢。

報告指出，隨全球超大規模雲端業者（CSP）雲端資本支出大增、下一世代平台效能提高、AI繪圖處理器（GPU）／TPU／特殊應用IC（ASIC）供應增加，加上新世代AI伺服器的平均售價更高，野村將今年全球伺服器營收預估增長從37%大幅上調至70%，明年營收則預估成長34%。

其中，AI伺服器營收將由2023年的410億美元大增至今年的1,190億美元，年增率達187%，優於原先預估的123%，明年將再提升至1,840億美元，年增率達55%。AI伺服器營收占整體伺服器比重也是連年上揚，從2022年的18%，成長到2023年的35%、今年的59%、明年的69%。

野村指出，輝達GB200出貨量占輝達總出貨量將從今年的1%，提高到明年的40%，遠高於野村之前假設的23%。NVL36機架可能在今年第4季或明年第1季出貨，NVL72則可能因為技術問題而更晚出貨。不過，由於NVL72的性能更好，一些CSP可能還是選擇等待NVL72出貨。

至於傳統伺服器，野村預估2024年營收將成長7%、出貨量6%，而2025年營收則將成長2%，出貨量無成長。亞馬遜、Meta等CSP去年第4季開始恢復採購傳統伺服器，野村認為動能可持續到今年的第2季到第3季。