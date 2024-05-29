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外資賣超台股274億元 這檔金融股被賣最多

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
今日外資賣超開發金最多，總計買超39,243張。圖／開發金控提供
今日外資賣超開發金最多，總計買超39,243張。圖／開發金控提供

台股29日開高走低，早盤以21846.41點開出，終場收在最低21662.5點，下跌195.91點，跌幅0.89%，成交量4,695.98億元，三大法人賣超292.96億元。外資賣超274.85億元，其中外資賣超開發金最多，總計買超39,243張。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超274.85億元，投信賣超7.01億元，自營商賣超（合計）11.09億元，其中自營商（自行買賣）買超2.89億元，自營商（避險）賣超13.96億元。

據統計，外資今日賣超前十名的個股，依序是開發金（2883）、長榮航、中鋼、華航、鴻海、宏碁、第一金、新光金、玉山金、友達。

開發金28日召開法說會，公布第1季稅後純益82.14億元，年成長1.34倍，子公司凱基人壽2023年隱含價值（EV）年增15.03%，上升至4,277億元，有效契約價值較2022年成長3.91%，為3,160億元，受惠股票未實現利益回升，調整後淨值大幅成長31.3%、為1,695億元，以開發金控流通股數換算的每股EV為25.5元。

開發金公布第1季子公司凱基人壽股票投資已實現收益達54.12億元，年增三倍多，不過，凱基人壽總經理郭瑜玲並表示，目前台股指數已來到大家預期的高點，所以凱壽不會為股息收入而增加股票投資。

開發金股價以14.25元開高，終場收最低13.9元，一舉跌破五日線及月線，跌幅2.11%，成交量64,178張。

據統計，外資今日買超前十名的個股，依序是聯強、新興、皇昌、英業達、光洋科、正文、啟碁、慧洋-KY、耿鼎、泰金寶-DR。

外資 開發金控

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