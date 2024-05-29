三大法人同步賣超達292億元 台股失守5日線

根據證交所統計，今天三大法人合計賣超台股新台幣292.96億元，為連續第2個交易日賣超，台股終場下跌195.91點，收在21662.50點，加計盤後交易成交值為4708.4億元。

觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）今天賣超274.85億元，本土投信賣超7.01億元，自營商也賣超11.1億元，三大法人同步站在賣方。其中，外資為連續第2個交易日賣超，賣超金額較28日的24億元明顯擴大。

在個股方面，外資今天買超前3名分別為聯強1萬2161張、新興9149張及皇昌8996張。

賣超前3名為開發金3萬9243張、長榮航3萬9137張及中鋼2萬5944張。值得注意的是，近期表現強勢的鴻海今天遭外資反手賣超2萬2098張，受惠AI PC風潮的宏碁也被砍2萬946張，分居外資賣超排行榜第5、6位。

外資賣超榜前10名中，金融股就占4席，除了賣超第1名的開發金，今天傳出可能與中信金合併的新光金遭外資賣超2萬347張，包括第一金、玉山金也都入列賣超榜。

國泰證期顧問部經理蔡明翰分析，台股多頭的整體架構沒有改變，只是短線漲多稍有壓力。從基本面看，國內上市櫃公司已公布第1季財報和4月營收，表現都優於預期，成長動能強；在資金面上，聯準會（Fed）延後降息的利空鈍化，新台幣兌美元匯率最近也出現稍微轉強的跡象。

至於在技術面上，今年以來，台股大致沿著5日線和月線等短中期均線穩步上攻，當乖離過大就會出現修正。台股從4月中旬盤中低點19291點，強彈急漲超過2400點，指數與月線的距離被拉大，導致獲利了結賣壓出籠，屬於正常現象，今天台股拉回剛好跌破5日均線21699點，待整理後可關注籌碼面及資金流向等因素。